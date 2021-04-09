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«Путин — убийца»: госсекретарь США объяснил высказывание Байдена

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  • 9.04.2021, 8:53
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«Путин — убийца»: госсекретарь США объяснил высказывание Байдена
Энтони Блинкен

Президент США четко видит две вещи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил жесткие высказывания американского президента Джо Байдена в адрес главы Кремля Владимира Путина.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дэвиду Игнатиусу, на основе которого он написал статью для The Washington Post.

Журналист спросил у Блинкена, как Байден может одновременно называть Путина «убийцей» и работать с ним.

Госсекретарь в ответ заявил, что Белый дом придерживается принципов прагматизма. В связи с этим, по его словам, Байден допускает резкие заявления, однако он готов вести сотрудничество с Россией.

«Он (Байден — ред.) четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — заявил Блинкен.

Игнатиус сообщил, что Блинкен дал ему интервью на этой неделе. По словам журналиста, это было первое продолжительное интервью госсекретаря один на один с журналистом, затрагивающее внешнюю политику действующей администрации США. Беседа длилась 45 минут.

В интервью телекомпании ABC 17 марта президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Тот в ответ сказал: «Кто обзывается, тот сам так называется».

В этот же день США заявили, что ужесточают санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После этого Россия вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова.

18 марта Владимир Путин предложил Джо Байдену переговоры «фактически в прямом эфире». Позже в пресс-службе МИД РФ заявили, что «американская сторона не поддержала предложение».

Ранее Джо Байден заявлял, что США больше не будут идти на уступки перед лицом агрессивных действий России, ее вмешательства в выборы США, кибератак и отравления своих граждан.

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