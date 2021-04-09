закрыть
9 апреля 2021, пятница, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Удар по шлангам

  • Максим Авербух, «Новая газета»
  • 9.04.2021, 10:24
  • 1,766
Удар по шлангам

Скоро в России начнет стремительно дорожать бензин.

Бензин — как много в этом слове… За прошедшие 30 лет обеспеченность россиян автомобилями выросла в 5 раз — сейчас, согласно данным агентства «Автостат», на каждую 1000 жителей страны приходится 309 автомобилей (против 60 в последний год РСФСР).

В одной только Москве парк легковых автомобилей превышает 3,6 млн штук — это 40% от всего легкового автопарка РСФСР. На начало января 2021 года в России насчитывалось 45 млн легковых автомобилей. С 2011 года, то есть за не самое лучшее десятилетие в истории экономики страны, парк прибавил 12 млн автомобилей.

Значительной частью этого успеха мы обязаны развитию рынка автокредитования. Итогом 30 постсоветских лет стало появление автомобиля в большинстве российских семей.

Более 40% имеющего паспорт и способного голосовать населения страны сидит за рулем. Еще 3% взрослых граждан страны откладывают деньги на покупку автомобиля в будущем. Автомобиль возглавляет рейтинг самых желанных новогодних подарков — найти под елкой ключи от новой машины мечтают 17% россиян.

Таким образом, стоимость бензина является предметом интереса более чем половины россиян, причем каждый год число «интересантов» прирастает более чем на миллион человек.

И это понятно:

42% автолюбителей ежемесячно тратят на бензин более 4000 рублей (то есть за год — порядка 50 000 рублей).

Еще 21% обходится меньшей суммой, но и они оставляют на бензоколонке минимум 3000 рублей в месяц,

и 17% россиян тратят на топливо для своего железного коня от 2000 до 3000 рублей ежемесячно.

Большинство автовладельцев тратит на бензин сумму, равную одной месячной зарплате «на руки»: по данным Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата в России после вычета налога на доходы физического лица составила 43 079 рублей. То есть у большинства автовладельцев на оплату бензина уходит около 8% годового дохода. С какой точки ни посмотри, бензин — социально значимый товар.

Согласно данным Росстата, в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя по стране розничная стоимость бензина выросла на 3,3%. Что даже меньше общей накопленной за этот период инфляции.

При этом, согласно тому же Росстату, цены производителей бензина выросли за те же 12 месяцев на 9,7%. Причем почти 9/10 этого прироста пришлись на один только январь 2021 года, когда цена бензина скакнула на 8,5% по отношению к декабрю 2020 года.

Между тем розничная цена бензина в январе 2021-го была всего лишь на 1% больше, чем месяцем раньше. Поскольку розничные цены на бензин не могут так сильно отличаться от оптовых, то — по логике — впереди у нас серьезный рост стоимости бензина.

Дания отказалась от поиска нефти и скоро прекратит добычу углеводородов. А что, так можно было?

По данным Росстата, розничная стоимость 1 литра бензина в среднем по России 28 декабря прошлого года составляла 45 рублей 91 копейку. То есть для того, что бы розница «отыграла» прирост оптовой стоимости бензина, среднероссийская цена должна прибавить порядка 3 рублей 20 копеек и превысить 49 рублей за литр.

Среднему водителю такое подорожание в пересчете на год обойдется примерно в 3000 рублей дополнительных расходов.

Стоит оговориться, что в отличие от прочей торговли, которая часто имеет неплохую маржу и часть подорожания, вызванного, скажем, очередной девальвацией рубля, «принимает на себя», у розничной торговли бензином такой возможности нет. Несмотря на достаточно высокую — в сравнении со средними доходами россиян — цену на бензин, абсолютное большинство бензоколонок выживает и получает прибыль не за счет основной деятельности по продаже бензина, а организуя на заправках бизнесы по продаже сопутствующих товаров — кафе и магазины.

Все дело в том, что доля налогов в розничной стоимости бензина в России составляет как минимум 2/3 указанной на ценнике цифры. Владельцу бензоколонки из уплачиваемых россиянами «средних» 46 рублей за литр бензина остаются сущие крохи.

Важна стоимость топлива и для экономики, где 67% всех грузов перевозятся автотранспортом. Рост стоимости топлива владельцы автотранспорта вынуждены закладывать в стоимость услуг по перевозке, что в итоге удорожает перевозимый продукт.

Правительство на розничную стоимость бензина и дизеля влияет двояким образом. С одной стороны, с 1 января 2021 года снова выросли акцизы на бензин, дизтопливо и моторные масла — на 4% (средства будут направлены на дорожное строительство, остаток средств — на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). С другой — правительство обещает сдержать рост цен на топливо в 2021 году на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера, впервые заработавшего в 2019 году. При высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию от госбюджета в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству значительную часть полученного сверхдохода.

В 2019 году нефтяники благодаря демпферу получили от государства 282 млрд рублей компенсации (по другим данным — 304 млрд). Но в провальном для стоимости нефти 2020 году, согласно заявлению замминистра финансов Алексея Сазанова, уже нефтяники в рамках действия механизма ценового демпфера уплатили бюджету около 400 млрд рублей.

Согласно недавнему заявлению Минэнерго, в настоящий момент работа ценового демпфера позволила снизить стоимость бензина марки Аи-92 на АЗС на 5,2 рубля. То есть, если бы механизма демпфера не существовало, то литр Аи-92 стоил бы в рознице больше 50 рублей.

По сути, механизм демпфера решает проблему, когда розничная цена бензина в силу огромной налоговой составляющей практически не зависит от цены нефти на мировом рынке. Но оптовые цены на бензин, который вполне можно направить на экспорт, формируются как раз с учетом экспортной альтернативы.

В конечном счете стоимость бензина зависит от налоговой нагрузки. А так как ситуация с наполняемостью российского бюджета сейчас не очень, то что бы ни делало правительство, в перспективе цены на топливо в России будут только расти.

Максим Авербух, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина
Штрафбат для лукашистов
Штрафбат для лукашистов Андрей Санников