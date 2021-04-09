Удар по шлангам Максим Авербух, «Новая газета»

9.04.2021, 10:24

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Скоро в России начнет стремительно дорожать бензин.

Бензин — как много в этом слове… За прошедшие 30 лет обеспеченность россиян автомобилями выросла в 5 раз — сейчас, согласно данным агентства «Автостат», на каждую 1000 жителей страны приходится 309 автомобилей (против 60 в последний год РСФСР).

В одной только Москве парк легковых автомобилей превышает 3,6 млн штук — это 40% от всего легкового автопарка РСФСР. На начало января 2021 года в России насчитывалось 45 млн легковых автомобилей. С 2011 года, то есть за не самое лучшее десятилетие в истории экономики страны, парк прибавил 12 млн автомобилей.

Значительной частью этого успеха мы обязаны развитию рынка автокредитования. Итогом 30 постсоветских лет стало появление автомобиля в большинстве российских семей.

Более 40% имеющего паспорт и способного голосовать населения страны сидит за рулем. Еще 3% взрослых граждан страны откладывают деньги на покупку автомобиля в будущем. Автомобиль возглавляет рейтинг самых желанных новогодних подарков — найти под елкой ключи от новой машины мечтают 17% россиян.

Таким образом, стоимость бензина является предметом интереса более чем половины россиян, причем каждый год число «интересантов» прирастает более чем на миллион человек.

И это понятно:

42% автолюбителей ежемесячно тратят на бензин более 4000 рублей (то есть за год — порядка 50 000 рублей).

Еще 21% обходится меньшей суммой, но и они оставляют на бензоколонке минимум 3000 рублей в месяц,

и 17% россиян тратят на топливо для своего железного коня от 2000 до 3000 рублей ежемесячно.

Большинство автовладельцев тратит на бензин сумму, равную одной месячной зарплате «на руки»: по данным Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата в России после вычета налога на доходы физического лица составила 43 079 рублей. То есть у большинства автовладельцев на оплату бензина уходит около 8% годового дохода. С какой точки ни посмотри, бензин — социально значимый товар.

Согласно данным Росстата, в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя по стране розничная стоимость бензина выросла на 3,3%. Что даже меньше общей накопленной за этот период инфляции.

При этом, согласно тому же Росстату, цены производителей бензина выросли за те же 12 месяцев на 9,7%. Причем почти 9/10 этого прироста пришлись на один только январь 2021 года, когда цена бензина скакнула на 8,5% по отношению к декабрю 2020 года.

Между тем розничная цена бензина в январе 2021-го была всего лишь на 1% больше, чем месяцем раньше. Поскольку розничные цены на бензин не могут так сильно отличаться от оптовых, то — по логике — впереди у нас серьезный рост стоимости бензина.

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По данным Росстата, розничная стоимость 1 литра бензина в среднем по России 28 декабря прошлого года составляла 45 рублей 91 копейку. То есть для того, что бы розница «отыграла» прирост оптовой стоимости бензина, среднероссийская цена должна прибавить порядка 3 рублей 20 копеек и превысить 49 рублей за литр.

Среднему водителю такое подорожание в пересчете на год обойдется примерно в 3000 рублей дополнительных расходов.

Стоит оговориться, что в отличие от прочей торговли, которая часто имеет неплохую маржу и часть подорожания, вызванного, скажем, очередной девальвацией рубля, «принимает на себя», у розничной торговли бензином такой возможности нет. Несмотря на достаточно высокую — в сравнении со средними доходами россиян — цену на бензин, абсолютное большинство бензоколонок выживает и получает прибыль не за счет основной деятельности по продаже бензина, а организуя на заправках бизнесы по продаже сопутствующих товаров — кафе и магазины.

Все дело в том, что доля налогов в розничной стоимости бензина в России составляет как минимум 2/3 указанной на ценнике цифры. Владельцу бензоколонки из уплачиваемых россиянами «средних» 46 рублей за литр бензина остаются сущие крохи.

Важна стоимость топлива и для экономики, где 67% всех грузов перевозятся автотранспортом. Рост стоимости топлива владельцы автотранспорта вынуждены закладывать в стоимость услуг по перевозке, что в итоге удорожает перевозимый продукт.

Правительство на розничную стоимость бензина и дизеля влияет двояким образом. С одной стороны, с 1 января 2021 года снова выросли акцизы на бензин, дизтопливо и моторные масла — на 4% (средства будут направлены на дорожное строительство, остаток средств — на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). С другой — правительство обещает сдержать рост цен на топливо в 2021 году на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера, впервые заработавшего в 2019 году. При высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию от госбюджета в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству значительную часть полученного сверхдохода.

В 2019 году нефтяники благодаря демпферу получили от государства 282 млрд рублей компенсации (по другим данным — 304 млрд). Но в провальном для стоимости нефти 2020 году, согласно заявлению замминистра финансов Алексея Сазанова, уже нефтяники в рамках действия механизма ценового демпфера уплатили бюджету около 400 млрд рублей.

Согласно недавнему заявлению Минэнерго, в настоящий момент работа ценового демпфера позволила снизить стоимость бензина марки Аи-92 на АЗС на 5,2 рубля. То есть, если бы механизма демпфера не существовало, то литр Аи-92 стоил бы в рознице больше 50 рублей.

По сути, механизм демпфера решает проблему, когда розничная цена бензина в силу огромной налоговой составляющей практически не зависит от цены нефти на мировом рынке. Но оптовые цены на бензин, который вполне можно направить на экспорт, формируются как раз с учетом экспортной альтернативы.

В конечном счете стоимость бензина зависит от налоговой нагрузки. А так как ситуация с наполняемостью российского бюджета сейчас не очень, то что бы ни делало правительство, в перспективе цены на топливо в России будут только расти.

Максим Авербух, «Новая газета»

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