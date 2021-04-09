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В Армении вертолетами эвакуируют сотрудников Минобороны

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  • 9.04.2021, 18:25
  • 4,762
В Армении вертолетами эвакуируют сотрудников Минобороны

Родители пропавших без вести в Карабахе блокируют входы в здание министерства обороны Армении.

В Армении сотрудников министерства обороны эвакуируют из здания на вертолетах из-за протестов родителей военных, пропавших без вести во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Интерфакс.

С четверга родители пропавших без вести военнослужащих в Карабахе блокируют входы в здание министерства обороны Армении.

Также они перекрыли автотрассы Гюмри-Ереван, Гюмри-Ванадзор и железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри.

Протестующие требуют предоставить информацию о ходе поисковых работ и возвращения военнопленных.

Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных военнослужащих Армении.

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