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Светлана Алексиевич: Лукашенко уйдет до того, как я закончу книгу

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  • 9.04.2021, 19:08
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Светлана Алексиевич: Лукашенко уйдет до того, как я закончу книгу
Светлана Алексиевич
Фото: ULF ANDERSEN VIA GETTY IMAGES

Нобелевский лауреат пишет книгу о белорусской революции.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич пишет новую книгу, и она будет посвящена массовым протестам против режима Лукашенко, начавшимся в августе 2020 года. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в четверг, 8 апреля, передает DW.

"Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания. И у всех чувство потрясения и растерянности. Мы хотим построить независимую, благополучную страну. Но как? Мы живем между двух угроз: Лукашенко и России", - сказала Алексиевич.

При этом Алексиевич надеется, что белорусский правитель уйдет раньше, чем она успеет написать книгу. Лукашенко "уйдет до того, как я ее закончу. Я пишу очень медленно", отметила она.

На вопрос о подъеме гражданского общества в Беларуси, писательница выразила уверенность, что он не закончился. "Естественно, нет. Но как я могу требовать от людей выходить на улицы, если я сама уехала?" - заметила Алексиевич, которая с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменовDAAD проживает в Берлине. В интервью Süddeutsche Zeitung она вновь призвала к более консолидированной международной поддержке белорусского протестного движения.

Говоря о жизни в Германии, писательница заметила, что чувствует себя в безопасности. "Немцы очень мало знают о нас. Я много думала, почему это так. Может быть, они рассматривают нас как часть России, - мы же такая маленькая страна, точка на окраине огромных империй", - сказала Алексиевич.

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