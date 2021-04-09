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В Киеве презентовали книгу «Белорусский Донбасс»

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  • 9.04.2021, 20:50
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В Киеве презентовали книгу «Белорусский Донбасс»
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

В книге рассказывается, как режим Лукашенко поддерживал боевиков.

В Национальном союзе журналистов Украины 8 апреля презентовали книгу "Белорусский Донбасс", которая в конце 2020 года была напечатана издательством "Фолио". Об этом в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Книга издана тиражом 1500 экземпляров. Директор издательства Александр Красовицкий рассказал, что активно покупается и электронная версия "Белорусского Донбасса", ее можно купить по символической цене в одну гривну. Пока что книга издана на русском, летом выйдет тираж на украинском языке, а впоследствии – на английском.

Томиленко отметил, что авторы книги, журналисты белорусского телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Игорь Илляш исследовали участие белорусов в войне на востоке Украины на стороне боевиков и правительственных сил. Они пришли к выводу, что власти Беларуси во главе с Александром Лукашенко, несмотря на декларируемый нейтралитет, поддерживала боевиков.

"Главная задача, которую мы ставили перед собой при написании этой книги, это опровержение мифов, связанных с участием белорусских граждан в войне на Донбассе и ролью Лукашенко. Самый главный из них – миф о равноудаленный нейтралитет режима Лукашенко. Мы этот миф опровергаем в своей книге, мы доказываем, что режим Лукашенко оставался верным союзником путинской России в течение всего конфликта", – сказал Илляш.

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