В Польше успешно проходит акция «Сделай прививку в майские выходные» 1.05.2021, 16:00

Фото: Getty Images

Тысячи человек во всей Польше встали с утра в субботу в очереди перед мобильными пунктами вакцинации.

В Польше мобильные пункты вакцинации в рамках в рамках объявленной правительством всепольской акции «Сделай прививку в майские выходные» открылись утром в субботу во Вроцлаве, Торуни, Люблине, Гожуве-Велькопольском, Лодзи, Варшаве, Кракове, Ополе, Жешуве, Гдыне, Хожуве, Белостоке, Ольштыне, Кельце, Познани и Щецине, передает «Польское радио».

Они будут работать до 3 мая. Все, у кого есть оформлена электронная заявка на вакцинацию против COVID-19, могут в первые майские принять однодозовую вакцину Johnson & Johnson без предварительной записи.

В центре Варшавы, где открылся мобильный пункт вакцинации против коронавируса очередь ожидающих насчитывает больше 2 тыс. человек. В Польше прививку против COVID-19 получили до сих пор 11,5 млн человек.

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