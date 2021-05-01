«Плавятся печи»: Что сейчас происходит в Индии из-за новой волны коронавируса 1 1.05.2021, 16:38

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Фото: Getty Images

Журналистам удалось поговорить с жителями сразу нескольких штатов страны.

30 апреля Индия обновила очередной рекорд по заболеваемости COVID-19 – количество новых случаев достигло 386 452 человек. В стране каждые 4 минуты умирает по одному жителю, крематории переполнены. «Настоящему времени» удалось поговорить с жителями сразу нескольких штатов: по их словам, выжить сейчас могут только те, у кого есть деньги и связи на черном рынке – именно там приходится покупать необходимое оборудование, которого нет в больницах

Сейчас Индия занимает второе место в мире после США: всего за время пандемии в Индии было зарегистрировано более 18,7 млн человек, заболевших коронавирусной инфекцией (умерло 208 тысяч человек).

"Кислородный баллон стоит как три зарплаты менеджера среднего звена"

"Те ужасы, которые пишут в мировой прессе о ситуации в Индии, не отражают полностью того, насколько плохо обстоят дела в стране", – говорит Уллекх (Ullekh NP), журналист, который живет в Нью-Дели. Официальные данные о смертности он называет заниженными: "Для того чтобы понять, насколько они занижены, достаточно просто посмотреть на работу крематориев – они перегружены и не справляются с количеством умерших". Он уверен: главный кризис еще впереди, ведь пик второй волны в Индии еще не начался – он ожидается в мае.

"В провинциях очень много деревень, где нет никаких больниц в радиусе 200 км. Это значит, что нет данных о заболевших и умерших в этих населенных пунктах", – говорит предприниматель Шамир Бабу (Shameer Babu), который живет в штате Керала. Он рассказывает, что местные власти подвергают давлению медиков, если те жалуются на отсутствие оборудования: Бабу приводит в пример штат Уттар-Прадеш (Uttar Pradesh), где глава местной администрации Йоги Адитьянат (Yogi Adityanath) пригрозил привлечь к ответственности, – например, конфисковывать собственность – тех, кто заявляет о нехватке кислородных концентраторов (они необходимы пациентам с COVID-19 с обширным поражением легких, чтобы те могли дышать). Тех, кто задает лишние вопросы, власти называют "антинационалистами".

В Индии круглые сутки горят погребальные костры – здесь от коронавируса каждые 30 секунд умирает человек. Крематории не справляются, по всей стране организовывают “уличные крематории”.



Несколько дней назад страна установила новый рекорд – 260 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки pic.twitter.com/wK2j3YGxxd — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 29, 2021

Но в больницах действительно не хватает ни лекарств, ни тех самых кислородных концентраторов, говорят люди. "Люди умирают как собаки, задыхаясь. И выживают только те, у кого есть деньги, связи на черном рынке и кому при всем при этом повезло успеть этим всем воспользоваться", – рассказывает журналист Уллекх. Он подчеркивает: такая катастрофическая ситуация сложилась не только в Нью-Дели, но и в других наиболее населенных штатах, таких как Махараштра и его столица Мумбаи.

Когда теща Уллекха заболела коронавирусом, выяснилось, что в больнице ей помочь не могут: ее некуда положить и выдать кислородный концентратор тоже не получится, поскольку они давно закончились. "Врачи посоветовали нам самим купить кислородный баллон, чтобы лечить ее дома. Однако позволить себе такую покупку могут немногие: баллон стоит в пять-шесть раз дороже, чем до пандемии, – как три зарплаты менеджера среднего звена", – говорит Уллекх. "Того, что у тебя есть деньги и ты нашел продавца через знакомых, может оказаться все равно недостаточно – на баллоны такой спрос, что на них целая очередь", – добавляет журналист. Его теще повезло: кислород удалось купить, ей стало лучше.

Кроме того, перегруженность больниц из-за ковида приводит к трагическим последствиям для пациентов с другими диагнозами. Как рассказал Харприт Сингх (Harpreet Singh), его семья живет в штате Пенджаб (Punjab), где ситуация с COVID-19 также критическая. "Люди предпочитают не попадать в медучреждения, потому что они знают: они могут не выйти оттуда живыми", – говорит Сингх. Его бабушка недавно перенесла сердечный приступ. Когда ее привезли в больницу, ей вкололи препарат (как считает семья, неправильно подобранный), и женщина скончалась. Кроме того, по словам Сингха, люди настолько опасаются заразиться коронавирусом, что многие из них не забирают тела своих родных, умерших от инфекции, из больниц. "Именно поэтому в стране такая критическая ситуация с крематориями: больницы передают тела умерших туда, и крематории не справляются с такой нагрузкой – где-то плавятся печи, где-то останки сжигают уже на улице", – говорит Сингх.

"Власти оставили нас на милость природы"

Ответственность за ситуацию в стране люди возлагают на правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. "То, что страна оказалась абсолютно не готова ко второй волне коронавируса, – это вина властей. Это их преступление против человечности", – убежден Уллекх. Он напоминает: после первой волны власти обещали построить новые больницы, обеспечить их оборудованием и медикаментами. Сейчас выясняется, что не было сделано ничего.

Кроме того, правительство во главе с Моди допустило колоссальные ошибки во время первой волны. Так, напоминает Аджай Камалакаран (писатель, живущий в Мумбаи), о всеобщем локдауне было объявлено за четыре часа до его начала. "Это привело к панике по всей стране – начиная со столпотворений в супермаркетах и заканчивая массовой миграцией. Представители рабочего класса, например, в срочном порядке покидали большие города и перемещались в деревни, домой – зачастую пешком", – говорит Аджай. Как напоминает Уллекх, дома этим людям были не очень-то и рады: родственники и соседи опасались, что те, кто вернулся, принесли в деревни COVID-19. Кроме того, из-за того, что были перекрыты границы между штатами, возникли проблемы в цепочках поставок – как продуктов, так и медикаментов.

По мнению люди, власти не только плохо организовали локдаун, но и поторопились его завершить. Одной из ключевых ошибок в этом плане Уллекх называет то, что власти разрешили в феврале 2021 года провести праздник Кумбха-Мела ("праздник кувшина") в Харидваре – считается, что омовение в реке Ганг помогает очиститься от грехов. В этом году организаторы ожидали, что число паломников достигнет 150 млн человек. "Это стало одним из ключевых факторов, спровоцировавших начало второй волны коронавируса в Индии", – убежден Аджай. Кроме того, напоминает писатель, распространению COVID-19 в этот раз способствовали выборы в нескольких штатах, которые тоже разрешили проводить.

Со своей стороны, власти игнорируют критику в свой адрес и обвиняют безответственное население. "Правительство перекладывает ответственность за происходящее на тех из жителей, кто не соблюдает меры предосторожности – не носит маску и собирается группами", – говорит Аджай.

В итоге, по мнению Уллекха, жители Индии оказались предоставлены сами себе. "Власти оставили нас на милость природы – и механизмов эпидемии: нам остается ждать, когда вторая волна пойдет на спад сама по себе", – убежден журналист.

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