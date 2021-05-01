Свободные атлеты в порядке: Левченко и Снытина феерят в Европе, волейболисты взяли ЧБ 1.05.2021, 17:19

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Фото: тАСС

Честные белорусские спортсмены продолжают добиваться успехов.

Письмо спортсменов за честные выборы и против насилия в данный момент подписали более 2100 человек. Многие из этого списка из-за своей гражданской позиции столкнулись с репрессиями – были задержаны, выброшены из национальных сборных, лишены стипендий и зарплат. Но, несмотря на это, честные атлеты продолжают добиваться спортивных успехов – вот подборка последних побед некоторых из них, пишет для «Трибуны» Никита Васкович.

Елена Левченко, баскетбол

В 2020-м белoрусская центровая не смирилась с беззаконием и насилием со стороны удерживающих власть и стала одним из главных лиц спортивного протеста. Режим отомстил – в сентябре Левченко задержали в аэропорту и арестовали на 15 суток. На тот момент баскетболистка не появлялась на паркете около полутора лет – с марта 2019-го она лечила накопленные за карьеру болячки и улетать из Беларуси собиралась как раз на дальнейшую реабилитацию. Время за решеткой в ужасных условиях возвращению, разумеется, не помогало абсолютно, но это не сломило Левченко – выйдя на свободу, она все-таки покинула страну, смогла физически и морально восстановиться и в январе нынешнего года подписала контракт с «Панатинаикосом».

Дебют белoруски в составе одного из сильнейших греческих клубов долго откладывался из-за ковидной паузы в чемпионате, но в конце марта команда вместе с Еленой наконец вышла на паркет. Возвращение после двух лет вне игры получилось шикарным – «Пао» победил, а Левченко стала одним из главных бомбардиров и почти оформила дабл-дабл.

И это было только начало! Уже в следующем туре Левченко стала MVP матча – настреляла 19 очков, сделала 9 подборов, 4 ассиста и 2 блок-шота против «Элефтерии». После этого «Пао» провел еще четыре игры на первом этапе чемпионата Греции – и уверенно победил в каждой из них. Белoруска приняла в этом активное участие: во всех играх была в числе главных скореров команды, а особенно ярко проявила себя против прямых конкурентов из «Ханьи» – дабл-дабл (18 очков + 10 подборов) и еще один титул самого полезного игрока встречи.

Так «Пао» с первого места вышел в следующий раунд чемпионата, в котором принимают участие шесть лучших клубов – там каждый играет с каждым по разу, после чего первая четверка в плей-офф разыгрывает титул. Три тура уже проведены, и в них Левченко и компания тоже взяли максимум! Во встрече с «ПАС Янина» белoруска вновь набрала двузначные показатели по двум главным баскетбольным параметрам и стала MVP. Этот перфоманс Левченко случился в день рождения Марии Колесниковой – и центровая посвятила его уже семь месяцев находящейся за решеткой политзаключенной.

Таким образом, после прихода Левченко «Пао» одержал 9 побед из 9 возможных. Клубу осталось провести в регулярке два матча – большого турнирного значения они не имеют, так как клуб Елены уже гарантировал себе место в плей-офф. Однако среди этих игр будет и горячее дерби с «Олимпиакосом» – для беларуски, которой в конце апреля исполнилось 38 лет, и ее подруг по команде эта игра наверняка станет репетицией финальной зарубы за золото.

Екатерина Снытина, баскетбол

Снытина представляет спортивный протест не менее ярко, чем ее подруга Левченко – письмо за честные выборы она также подписала одной из первых, безапелляционно высказывается в поддержку борющихся за перемены белoрусов, стала активистом SOS BY и выставила на благотворительный аукцион свою медаль Евробаскета (за нее заплатили более 10 тысяч долларов). При этом и в прошлом, и в нынешнем году Екатерина очень ярко показывала себя и на площадке.

Баскетболистка играет в чемпионате Турции (а это одна из сильнейших женских лиг в мире) за «Несибе Айдын». Нынешний сезон начался в октябре 2020-го – и с первых же туров беларуска начала показывать классную игру! В стартовых четырех встречах Снытина набирала не менее 19 очков, а ее клуб одержал три победы, уступив лишь топ-соперницам из «Фенербахче».

После такого начала ударно продолжить смогла и сама Снытина, и «Несибе» – всего в 26 матчах регулярки им удалось оформить 19 побед и выскочить в плей-офф с третьего места. При этом беларуска выдала шикарные индивидуальные показатели, практически в каждой игре становясь одним из лучших бомбардиров своей команды. Красноречивый факт – лишь в четырех играх первого этапа она набрала менее 10 очков! А ведь Екатерина блеснула еще и в сборной – была одной из лучших в решающих матчах квалификации на ЧЕ. Наверняка вы помните, как Снытина в статусе кэпа затащила «националку» на топ-турнир, после чего завершила в ней карьеру, чтобы «не быть частью пропаганды режима».

Плей-офф в Турции для «Несибе Айдын» начался с четвертьфинальной серии против «Мерсина». Клуб Снытиной дважды победил с отрывом в 15+ очков и прошел дальше, а сама она вновь выдала шикарные личные показатели – в первой встрече набрала 19 баллов + 5 подборов + 6 передач, а во второй 22 + 3 + 5 (в обоих случаях белoруска была лучшей в команде). После этого «Несибе» пробился в полуфинал, где попал на топовый «Галатасарай». И в первом матче серии статус андердогов не помешал Снытиной и компании – победа 71:68 с крутыми индивидуальными цифрами от Екатерины.

После этого «Галатасарай» сумел собраться и дважды выиграть (у Снытиной в этих матчах 25 и 13 очков соответственно), однако четвертый матч снова остался за «Несибе» со вкладом Снытиной в 13 очков. Решающий пятый матч – 3 мая.

Николай Стадуб, борьба

Этот борец греко-римского стиля еще в сентябре 2019-го завоевал лицензию на участие в Олимпиаде, став пятым на чемпионате мира. Игры в Токио были перенесены на год вперед из-за коронавируса, но в остальном подготовка Стадуба к турниру шла спокойно – до августа 2020-го. Вскоре после выборов уроженец Молодечно подписал открытое письмо спортсменов за честное голосование и против насилия и через несколько месяцев попал под репрессии. Спортсмену сократили стипендию более чем в 10 раз – в обычное время она составляла 1900 рублей, но в ноябре прошлого года Николай получил 140. Также борцу грозили увольнением из сборной.

При этом начальство обещало Стадубу, что если он отзовет свою подпись, то стипендию ему вернут и давление прекратится – но спортсмен проявил принципиальность. «Забрать подпись? Были такие мысли, не скрою. Все переваривал у себя в голове не один день. Но глядя на тот беспредел, которые творится у нас сейчас на улицах, только убеждался, что сделал все правильно, и подпись отзывать не буду. Свою точку зрения буду отстаивать до конца. И хоть таким образом окажу какую-то помощь белорусам, спортсменам в это непростое для страны время. Даже если у меня из-за гражданской позиции возникают финансовые проблемы, свое мнение не поменяю. Лучше оставить подпись, сохранить совесть и не мириться с беспределом», – рассказал Николай в декабрьском интервью «Трибуне».

Тогда же Стадуб предположил, что после этого разговора из сборной его «уже точно уволят», но еще раз подтвердил, что «своей гражданской позиции все равно не поменяет ни при каких обстоятельствах». И борец не отошел от своих слов – его подпись по-прежнему находится под письмом свободных спортсменов. Но убрать обладателя лицензии на ОИ из нацкоманды все же не решились. И в конце апреля 2021-го Стадуб продемонстрировал свой класс – белoрус взял бронзу на ЧЕ в весовой категории до 97 кг, в решающей схватке одолев азербайджанца Замира Магомедова.

Классное достижение, у которого есть любопытная деталь – когда НОК, чей исполком по-прежнему забанен за репрессии в отношении атлетов, решил в своих соцсетях отчитаться об успехах белoрусских борцов на Евро (всего было завоевано семь медалей), то для картинки было использовано именно фото Стадуба. При этом из остальных шести медалистов четверо подписали провластное письмо спортсменов. Как думаете, ответственным за аккаунты НОКа прилетело за такой неосмотрительный выбор?

Андрей Радюк и Вячеслав Шмат, волейбол

Через восемь дней после выборов-2020 в редакцию Tribuna.com обратились волейболисты, которые сообщили, что отказываются играть за сборную Беларуси, пока не выполнят их требования, в числе которых были отставка Лукашенко, роспуск ОМОН и освобождение политзаключенных. Под письмом стояло четыре подписи – их оставили Сергей Антанович, Вячеслав Шмат, Андрей Радюк и Артур Удрис. Позже фамилии трех последних появились и под общим письмом спортсменов за честные выборы и против насилия.

Самым активным из проявивших гражданскую позицию волейболистов был Удрис – он стал одним из основателей SOS BY и вместе с другими участниками объединения участвовал в мирных акциях протеста. В конце сентября возле квартиры Артура заметили людей в масках, но к тому моменту он вместе с семьей уже был во Франции, где подписал контракт с действующим чемпионом страны «Туром». В сезоне-2020/21 белoрус был среди лучших в команде по всем ключевым показателям (а по количеству очков, в среднем набираемых за сет, стал 13-м во всей лиге). Но вот результаты «Тура» в целом не впечатлили – в ЛЧ не получилось выйти из группы, а в чемпионате клуб вылетел в первом раунде плей-офф.

Блокирующий Шмат и доигровщик Радюк сезон же проводили в Беларуси, в составе солигорского «Шахтера». Из-за своей позиции волейболисты ожидаемо столкнулись с давлением. В интервью «Трибуне» Радюк рассказал, что после ухода из сборной его вынудили уволиться из МЧС (этим ведомством спортсмену платилась ставка за нацкоманду). Впрочем, это не стало большой проблемой для спортсмена – «раз я уже отказался от сборной, то что мне требовать от этого министерства?». Однако лишиться работы он мог и в клубе.

«Сейчас моя основная работа – «Шахтер». Хотя и через клуб на меня тоже пытались давить. Был серьезный разговор с генеральным директором. Он просил отозвать подпись. Разговор получился очень долгим и утомительным. Директор говорил, что иначе его вынудят меня уволить, но я решил пойти до конца. Если уволят – начнется новый этап в жизни. Поеду искать работу там, где буду нужен», – делился Радюк в ноябре прошлого года.

Однако «Шахтер» все же не решился выгнать Радюка и Шмата. И в итоге оба волейболиста вместе с клубом стали чемпионами Беларуси, в финальной серии трижды обыграв «Строитель». При этом оба внесли в победу существенный вклад – Радюк был одним из самых результативных в команде, а Шмат был хорош на блоке (в частности, принес важные очки в самой концовке решающей встречи). Также отметим, что и оба представителя Солигорска, и Удрис, и Антанович (он играл в финале ЧБ в составе «Строителя») по-прежнему вне состава сборной – на апрельский кэмп команды перед квалификационными матчами на ЧЕ никто из них не поехал.

Игорь Бриштель, пляжный футбол

Одна из самых диких историй репрессий к спортсменам за их гражданскую позицию развернулась в пляжном футболе. Тут у Беларуси была топ-сборная – в мировом рейтинге «националка» занимала 15-е место, а в европейском была 6-й. Все изменилось после 9 августа прошлого года, когда тренер Геннадий Тумилович и игроки Иван Миранович, Константин Магалецкий, Денис Самсонов, Илья Савич, Валерий Макаревич, Игорь Бриштель (это лидеры команды, трое последних были признаны лучшими «пляжниками» страны-2019) сначала потребовали новых честных выборов, освобождения политзаключенных и прекращения насилия в собственном обращении, а позже присоединились к общему письму спортсменов с аналогичными пунктами. За это, несмотря на все заслуги и статус, футболистов убрали из сборной, не продлив с ними контракты.

В конце 2020-го «пляжную» федерацию возглавил зампред АБФФ Михаил Ботников (который сейчас попался на пьяной езде), после чего оставшиеся в сборной игроки подписали провластное письмо. Первые матчи обновленная команда сыграла в апреле нынешнего года на товарищеском турнире InterCup – в соперниках были шесть российских клубов и сборная РФ. Получилось так себе – в группе сборной удалось обыграть только питерский «Лекс» (7:4), а вот два других матча были проиграны (особенно покуражился московский «Локомотив» – 7:2). После этого беларусы попали в плей-офф за 5-8 места и там чуть подправили положение: сначала обыграли ЦСКА, а потом еще раз взяли верх над «Лексом». Но в любом случае пятую позицию на таком турнире вряд ли можно назвать успехом.

Интересно, что почти все беларусские «пляжники», подписавшиеся за честные выборы, тоже поучаствовали в InterCup – но в составе клубов. Макаревич, Савич, Миранович и Самсонов сыграли за «Крылья Советов» и завершили турнир на седьмом месте. Результат не впечатляет, но он объясним – в партнерах у беларусов были только совсем юные самарские футболисты. При этом как минимум один наш соотечественник из «Крыльев» сумел ярко проявить себя индивидуально – защитник Самсонов наколотил шесть мячей и стал четвертым бомбардиром турнира.

А первенствовал в этой номинации еще один честный белoрус – Игорь Бриштель из «Кристалла», сумевший в пяти матчах забить восемь раз (все с игры). На групповом этапе нападающий отгрузил по хет-трику в ворота ЦСКА и «Крыльев», а в полуфинале сделал дубль в матче с победившей нашу «националку» «Дельтой». В решающей игре против сборной России Игорь отличиться не сумел, и для его клуба все закончилось минимальным поражением 3:4. Так серебро турнира получил не только ставший самым результативным на нем Бриштель, но и еще один белoрус, подписавший письмо свободных спортсменов – Геннадий Тумилович, который в «Кристалле» ассистирует главному тренеру.

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