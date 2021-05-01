Ученые выяснили, как уничтожить коронавирус менее чем за секунду 1 1.05.2021, 17:20

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Результаты исследования американских специалистов.

Американские ученые выяснили, что коронавирус можно уничтожить меньше чем за секунду. Этого можно добиться благодаря воздействию высоких температур, пишет healthinfo.ua.

Исследованием занималась группа ученых из Техасского университета A&M. Они разработали экспериментальную систему, которая показывает воздействие на SARS-CoV-2 очень высокой температуры. Это секция трубок из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом.

При его нагревании до 72 градусов на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Таким образом, даже если воздействие длится менее секунды, этого может быть достаточно для нейтрализации вируса, чтобы он больше не мог заразить другого человека.

Согласно информации ученых, термическая обработка поможет в дальнейшем использовать данный способ в существующих системах отопления, кондиционирования и вентиляции.

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