Укол вместо клыка: в Румынии прививки от коронавируса предлагают в замке Дракулы 1 10.05.2021, 11:16

Замок Бран

Вакцинировать в замке можно без предварительной записи.

На территории известного замка Дракулы в Трансильвании открыли пункт вакцинации от коронавируса, сообщает "Европейская правда".

В замке используется брендинг на вампирскую тематику, чтобы побудить людей пройти вакцинацию. Это часть кампании, направленной на то, чтобы поощрить большее количество румын сделать прививку.

Правительство страны заявляет, что хочет вакцинировать 10 млн человек до сентября. Но в Румынии - один из самых высоких уровней неприятия вакцинации в Европе, согласно опросу Globesec. Почти половина румын говорят, что не хотят делать прививки.

Замок Бран надеется, что его уникальная инициатива поможет увеличить количество сделанных прививок. Каждые выходные в мае каждый желающий может появиться без предварительной записи, чтобы получить прививку, а также получить бесплатный вход на выставку средневековых орудий пыток.

"Идея ... заключалась в том, чтобы показать, как 500-600 лет назад в Европе кололи людей", - сказал информационному агентству Reuters директор по маркетингу замка Бран Александру Приску.

У властей также есть надежда, что эта инициатива позволит побудить больше людей посетить трансильванский замок, где количество туристов упало во время пандемии.

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