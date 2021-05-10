Российский музыкант Андрей Макаревич рассказал, как его впечатлила Западная Украина 2 10.05.2021, 12:47

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Андрей Макаревич

На его публикацию менее чем за сутки отреагировали 24 тысячи человек.

Известный российский музыкант и лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич впечатлился городами Западной Украины, пишет «Новое время».

Во время гастролей с джазововым ансамблем Yo5 Макаревич посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно и Черновцы.

«Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье — маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей», — написал он в своем Facebook.

На публикацию менее чем за сутки отреагировали 24 тысячи человек. Пост прокомментировали более 400 пользователей соцсети, большинство из них — украинцы.

Многие благодарят музыканта, приветствуют его в Украине и приглашают в другие украинские города: «Добро пожаловать, Андрей, в Украину! Всегда будете дорогими гостями!», «Спасибо, Андрей Вадимович, за тур по Украине и за Ваше творчество. Ждём в Черкассах», «Ласкаво просимо!».

Также в комментариях есть саркастичные шутки о сравнении картинки российского телевидения с реальностью: «Вот в такой „разваленной“ Украине и живём) Просто с „голоду“ опухаем) Андрей, а Вы заметили, что на улицах мало людей? Все „свалили“ в ЕС на „заработки“… „нищеброды“))) Ужасть».

Макаревич также опубликовал фото с поездки. На снимках запечатлены Каменец-Подольская крепость, Черновицкий университет, здания архитектуры и храмы.

Андрей Макаревич выступал против аннексии Крыма Россией, а также принимал участие в Маршах мира против российской агрессии на Донбассе.

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