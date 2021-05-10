Вакцинировался ли Путин от COVID-19? 4 10.05.2021, 13:34

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фото: ap

СМИ сообщают, что глава Кремля продолжает соблюдать режим изоляции.

Владимир Путин планирует продолжать работу в режиме строгой самоизоляции. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на источники, пишет «МБХ-медиа».

По их данным, руководство Эрмитажа перед приездом Путина две недели провело в самоизоляции. Тоже самое коснулось и контактировавших с Путиным 9 мая — они пробыли две недели в Президент-отделе.

Издание утверждает, что все журналисты и сотрудники администрации Кремля, которые будут контактировать с президентом на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня будут изолироваться с 20-х чисел мая.

Кроме того, заседания Совета безопасности и оргкомитета «Победа» пройдут по видеосвязи.

«Это очень странно, ведь он сделал прививку от коронавируса, и у него уже должны выработаться антитела», — пишет издание.

14 апреля президент сделал вторую прививку от коронавируса. Путин сообщал, что после первой инъекции у него зафиксировали «хороший иммунный ответ».

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