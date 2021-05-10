Назван штамм коронавируса, который поражает молодых и очень заразен 10.05.2021, 14:42

Он уже появился в Чехии, Польше, Румынии.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил, что в Украине скоро появится индийский штамм COVID-19. Он отличается высокой заразностью и сложностью течения, пишет lenta.ua.

«Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду», – сказал Степанов.

Он объяснил, что индийский штамм уже появился в странах-соседях: в Чехии, Польше и Румынии. И он, безусловно, появится и в Украине – как это было с британским и южноафриканским штаммами.

«Индийский штамм достаточно тяжелый, он достаточно агрессивен, более контагиозный (заразный), достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно», – заявил Степанов.

Руководитель Минздрава отметил, что COVID-19 отличается очень большим количеством мутаций.

«Но есть мутации, такие как британский, южноафриканский, индийский, бразильский, которые сильно отличаются, изменяя клиническую картину, становятся более агрессивными. Исходя из такого количества мутаций, какая есть, и частоты, с которой они появляются, ВОЗ и делает прогнозы», – сказал министр.

По его словам, в дальнейшем возможны новые мутации и нужно готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться.

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