Раскрыта реальная эффективность одной дозы вакцины против новых штаммов коронавируса 11.05.2021, 7:37

Фото: REUTERS

Исследование провели специалисты из Имперского колледжа Лондона.

Однократная доза вакцины повышает защиту от различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, но только для тех, кто ранее переболел COVID-19. Реальную эффективность вакцины против новых штаммов раскрыли ученые Имперского колледжа Лондона, чья статья опубликована в журнале Science (перевод — lenta.ru).

Специалисты проанализировали образцы крови, взятые у медработников в больницах Бартса и Ройал Фри после введения первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Был оценен уровень иммунитета (антитела, В-клетки памяти и Т-киллеры) против исходного штамма SARS-CoV-2, а также кентского штамма, доминирующего в Великобритании, и штамма из ЮАР.

Исследователи обнаружили, что люди, у которых ранее была легкая или бессимптомная инфекция, после однократной дозы РНК-вакцины значительно усилилась защита против африканского и британского штаммов. Однако у тех, у кого ранее не было COVID-19, иммунный ответ был более слабым после первой дозы, что потенциально подвергало их риску заражения новыми вариантами вируса.

Пока остается неясным, какой именно уровень защиты обеспечивают Т-клетки. Мутации в кентском и южноафриканском штаммах могли снижать Т-клеточный иммунитет, усиливать его или никак на него не влиять в сравнении с исходным штаммом в зависимости от генетических различий между людьми.

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