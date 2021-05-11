Андрей Пионтковский: Путин скоро окажется перед серьезной дилеммой 1 11.05.2021, 11:12

Андрей Пионтковский

Вопрос суверенитета Украины – важнейший для дипломатии США.

Вопрос суверенитета и независимости Украины является едва ли не важнейшим вопросом для дипломатии США. Новые агрессивные действия России против нашего государства грозят ей отключением от SWIFT, а также газовым и нефтяным эмбарго.

Украина в скором будущем может получить статус главного союзника США вне НАТО, что позволит самостоятельно противостоять северному соседу, который хочет снова доминировать над странами бывшего СССР. Об этом в интервью obozrevatel.com рассказал известный политический аналитик Андрей Пионтковский. Далее приводим его прямую речь.

О первом визите госсекретаря США в Украину

Энтони Блинкен является основным проводником поддержки Украины и, в частности, противостоит такому российскому агенту влияния, как Джон Кевин. Многие уже забыли о нем как и о том, что он является членом кабинета Джо Байдена. Он специальный помощник по глобальному развитию и климату, у него очень старые связи с Лавровым. Но, к счастью, это только его мнение, а весь американский и политический истеблишмент, так называемое глубинное государство, твердо стоит на поддержке Украины. Кстати, также, как и в период Трампа.

Но эта твердая поддержка – это не просто симпатия к демократическому государству против предстоящего агрессора. Это фундаментальная проблема безопасности США. Если Путину после 6 лет переговоров удастся повторить и даже расширить агрессию в Украине, это будет означать крах всей системы безопасности в Европе, полное падение доверия к США, что крайне опасно скажется в Индо-Тихоокеанском регионе. А там Америка противостоит Китаю и пытается создать блок союзников – Индия, Япония, Австралия.

Если Путин продемонстрирует никчемность США в Европе – а такие вещи все хорошо понимают – никто не сможет положиться на Америку.

Поэтому вопрос суверенитета Украины – важнейший вопрос для американской дипломатии. По нарастающей, один за другим, лидеры США эту точку зрения сообщают украинским коллегам.

В Украине Блинкен много говорил о российской агрессии, был совершенно погружен в детали, что Россия полностью не отвела свои войска, а только продемонстрировала отвод военнослужащих. И еще раз подтвердил верность США защите Украины.

В частности, очень важно: было подчеркнуто, что Украина и США будут координировать политику в подготовке саммита Байдена и Путина. Что никакой торговли за спиной Украины там не будет.

В целом, это был очень удачный визит. Это чуть ли не первый визит Блинкена в зарубежную страну, что является сигналом значения Украины для США.

О предстоящей встрече Байдена и Путина

Путину еще раз придется выслушать все это на встрече с Байденом. А потом Москва окажется перед серьезной дилеммой, ведь она загнала себя в угол. Недавно Лавров, поразительно нарушая все дипломатические принципы, начал открыто говорить на языке уголовников.

В одном из своих интервью он сказал, что "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на этом крючке извивается как можно дольше". Более откровенного выражения позиции России и ее отношения к соседнему государству трудно представить.

Американцы уже сориентировали, как поступят в случае дальнейшей российской агрессии. Это отключение от SWIFT, газовое и нефтяное эмбарго, арест 1 триллиона активов, находящихся в американской юрисдикции.

Это очень серьезные меры для российской экономики и беспощадный удар по всей правящей группировке.

Путин должен все хорошо обдумать.

О вступлении Украины в НАТО

Какие-то формальные решения для Украины на саммите НАТО в июне будут. Но мне кажется, речь о другом. По моим сведениям, приближается завершение переговоров о предоставлении Украине статуса главного союзника США, который не является членом НАТО.

Это значительно важнее, чем предоставление ПДЧ. Ведь что это такое? Может быть, через год, если позволит господин Орбан (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. – Ред.), Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции. – Ред.) и Меркель (Ангела Меркель, канцлер Германии. – Ред.), Украину примут в НАТО. А ей нужна военная поддержка не через год, а завтра. А этот статус позволяет резко расширить военное сотрудничество и поставки вооружений.

Это все тоже самое, что и НАТО, кроме прямого перебрасывания американских дивизий. Не думаю, что на это кто-то рассчитывает. Но при таком объеме военной поддержки и экономически удушающих мер против России Украина и сама справится с российской агрессией.

Разумные люди в Москве это уже понимают. Но при этом полностью исключать военную атаку Путина нельзя.

Путин и дальше требует новой Ялты

Президент РФ надеется только на одну уступку и требует только одного: новой Ялты. Но этой уступки он никогда не получит. Даже если бы он ее и получил – Украина сама не позволила бы этого сделать.

Если посмотреть по всему постсоветскому пространству, то к Москве везде ухудшилось отношение. Начиная с той же Беларуси, где впервые возникли антироссийские настроения. Азербайджан она потеряла, армяне ее ненавидят.

Но в Кремле все думают, что это американка гадит, что это американцы не соглашаются на Ялту. Да не в американцах дело! С какой стати в Кремле вообразили, что народы в этих странах ждут и не дождутся, чтобы Россия над ними доминировала. Это глупейшее заблуждение российской дипломатии, которое в конце-концов приведет к краху этого режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».