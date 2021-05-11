Что известно о напавшем на школу 19-летнем стрелке из Казани 11.05.2021, 14:33

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В результате нападения погибли семь школьников и одна учительница.

В одной из школ России в городе Казань произошла смертельная перестрелка, в которой погибли 8 человек. Стрелка уже задержали – им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, которого только недавно отчислили из колледжа, пишет сайт 24tv.ua.

В результате нападения погибли 7 школьников и одна учительница. 12 мая в республике Татарстан объявили день траура из-за этого нападения.

Что известно о Ильназе Гулявиеве

Нападение совершил Ильназ Галявиев – 19-летний студент четвертого курса колледжа от Университета управления "ТИСБИ". Злоумышленник ранее учился в гимназии №175, в которую пришел с оружием.

Отчислен из колледжа

26 апреля, как сообщает телеграм-канал Mash, Ильназа отчислили из колледжа "ТИСБИ" за неуспеваемость. Там он учился на программиста, но закончить колледж не смог: на последнем курсе пропускал пары и не появлялся на экзамены. Студенты говорят, что он ни с кем не общался, был тихим, спокойным и неконфликтным.

Как сообщили РБК в пресс-службе колледжа, Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практике. Впрочем, через месяц после ее начала, перестал появлялся в колледже, а с куратором группы перестал поддерживать связь.

На защиту производственной практики и 3 государственных экзаменов не появился, за что был отчислен,

– сообщили в университете.

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие 28 апреля, то есть через 2 дня после отчисления.

Ильназ был "тихоней"

Ректор университета "ТИСБИ", в котором учился Ильназ Галявиев, Нелла Прусс заявила, что она крайне удивлена таким поступком бывшего студента.

По словам ректора, Ильназ был вежлив, неконфликтен и "весь в компьютере".

Нападающий действовал самостоятельно

Сначала местные телеграмм-каналы и СМИ со ссылкой на них, сообщали, что стрельбу устроили несколько подростков. В соцсетях даже сообщали, что одного из нападавших застрелили при задержании.

Как сообщают в соцсетях, Галявиев 4 мая завел телеграм-канал "Бог". 6 мая он начал писать сообщения с призывами признать его богом, а всем людям, то есть рабам – подчиниться.

Как свидетельствуют скриншоты, на канале парня сначала было 4 подписчика. Он предупреждал о своем плане и называл его выполнением плана по уменьшению количества "биологического мусора".

В утро нападения он запостил селфи, на котором было видно его защитную маску с надписью "Бог". На скриншотах с 11 мая видно, что подписчиков уже стало 600 человек.

После совершенного Ильназа удалось задержать в стенах школы. Во время задержания он заявил правоохранителям, что по его домашнему адресу заложена бомба.

Впрочем, после обысков в его доме, взрывчатку не нашли.

Стрельба в казанской школе: главное

Утром 11 мая в российской Казани в школе произошла стрельба.

В результате нападения погибли 7 школьников и 1 учительница.

Погибли 8-классники: 4 парня и 3 девушки.

Еще 20 человек с травмами находятся в больнице.

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