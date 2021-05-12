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«Поддержим героев так, чтобы в суде затряслись стекла!»

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  • 12.05.2021, 9:07
  • 1,762
«Поддержим героев так, чтобы в суде затряслись стекла!»

Павел Северинец и активисты «Европейской Беларуси» не раз показывали нам пример солидарности.

Сегодня, 12 мая, Могилевский областной суд начнет рассмотрение сфабрикованного уголовного дела против героев Беларуси: политика Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича.

«Власти» настолько их боятся, что сделали судилище закрытым.

Вот так Павел Северинец, Евгений Афнагель, и Максим Винярский приходили на закрытые суды к другим политзаключенным.

Телеграм-канал «Баста!» призвал приходить сегодня к зданию суда по улице Первомайская 85, г. Могилев, к 10.30 часам утра, чтобы показать нашу солидарность героям Беларуси!

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