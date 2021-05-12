Канцлер Австрии стал подозреваемым в антикоррупционном расследовании 1 12.05.2021, 13:55

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Есть подозрение, что он мог соврать парламенту.

Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозревает канцлера Себастьяна Курца в даче ложных показаний парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который привел к распаду его прежнее правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Курц в среду рассказал, что ему и главе его администрации угрожают потенциальные обвинения во лжи депутатам, которые расследовали так называемое дело Ибицы в 2019 году, в центре которой оказался младший партнер по коалиции партии Курца, правая "Партия Свободы".

Выступая перед журналистами перед заседанием кабинета министров в среду, Курц отрицал правонарушения и сказал, что не уйдет в отставку, даже если расследование дойдет до предъявления обвинений.

"Я всегда отвечал на все вопросы правдиво", - сказал Курц репортерам в Вене, добавив, что он продолжит работу, исходя из предположения, что теперь прокуратура Австрии будет проводить расследование.

Представитель прокуратуры подтвердил факт расследования против Курца, но сказал, что еще слишком рано говорить о том, будут ли предъявлены обвинения.

Считается, что Курц и глава его кабинета Бернхард Бонелли неправильно проинформировали комитет о событиях, связанных с назначением наблюдательного совета Österreichische Beteiligungs AG, государственной холдинговой кампании.

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