Хоккеистами юниорской сборной Беларуси интересуются клубы НХЛ 12.05.2021, 19:40

фото: hockey.by

Кто из белорусов приглянулся заокеанским скаутам?

Агент Святослав Киселев рассказал о перспективах молодых хоккеистов Беларуси, передает hockey.by.

– Кто из белорусов приглянулся заокеанским скаутам, что про них говорят?

– Я не могу говорить за всех белорусов, к которым уже был проявлен интерес после юниорского чемпионата мира. Может быть, больше знает главный тренер Дмитрий Шульга, если к нему обращались. Могу лишь сказать о тех, ребятах, которых сопровождает и консультирует наше агентство Gold Star Hockey. Это в первую очередь Данила Климович и Дима Кузьмин – ими интересуются команды НХЛ.

Клубы юниорских лиг Канады и США обратили особое внимание на Егора Клавдиева, Егора Сидорова, скауты команд интересовались Никитой Парфенюком и Мирославом Михалевым. Думаю, должен быть интерес и к тем ребятам, с которыми мы пока не контактировали – к Илье Морозову, Даниилу Сотишвили, считаю, что и наши вратари также выглядели достаточно солидно, – сказал Киселев.

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