Сан-Марино запускает вакцинный туризм 12.05.2021, 20:17

Желающих будут платно прививать «Спутником V».

Власти Сан-Марино объявили о запуске программы вакцинного туризма, предлагая посетителям российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с 17 мая. Об этом сообщил министр туризма страны Федерико Педини Амати, отмечает местное издание Libertas.

В стране с населением 34 тыс. человек уже сделали 33 тыс. уколов вакциной от коронавируса, которой привили более 22 тыс. человек. Вакцинировали граждан преимущественно российским "Спутником V", который получили в феврале.

Государственный секретарь по вопросам здравоохранения страны Роберто Чаватта заявил, что 11 мая в стране из больницы выписали последнего пациента, болеющего COVID-19.

Амати добавил, что наличие большого количества вакцин в стране и позитивной динамики борьбы с пандемией позволяют начать программу вакцинации туристов.

С 17 мая те, кто планирует пребывать в Сан-Марино как минимум шесть ночей, могут также записаться на вакцинацию (за семь дней до прибытия в Сан-Марино). Стоимость двойной дозы вакцины – €50.

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