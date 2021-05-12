Два итальянских города предлагают оплатить половину аренды жилья желающим переехать 12.05.2021, 20:31

3,466

Условие – работать нужно из дому.

Два итальянских города Санта Фиора (Тоскана) и Риети (Лацио) предлагают субсидии на оплату жилья тем, кто согласится переехать в эти города и работать из дому. Об этом сообщило 9 мая сообщил канал CNN.

Санта-Фиора расположен в природном заповеднике Монте-Амиата, недалеко от долины Валь д'Орча. Сейчас население составляет около 2500 жителей, но мэр Федерико Балокки считает, что технологии и удаленная работа могут революционизировать будущее его родного поселения.

Удаленным работникам, желающим переехать и арендовать дом здесь, будет выплачиваться до €200 или 50% от общей арендной платы при долгосрочном пребывании от двух до шести месяцев. При этом, местная арендная плата обычно составляет от €300 до €500 в месяц.

Чтобы помочь желающим найти свой идеальный вариант проживания, мэрия запустила веб-сайт для рекламы аренды наряду со списком полезных услуг и контактными данными сантехников, нянь, врачей, электриков и службы доставки еды.

Однако мэр Балоччи подчеркивает, что желающие получить субсидию на оплату жилья должны доказать, что действительно работают удаленно при помощи соответствующих документов.

Желающие переселиться в Риети могут получить такую же субсидию на половину стоимости жилья. Стоимость аренды здесь варьируется от €250 до €500. Однако минимальное время проживание здесь, согласно условиям получения субсидии, должно составлять три месяца. Вместе с тем, помощь города с арендой жилья может продолжаться дольше, чем шесть месяцев. Кроме того, желающие могут выбрать дом даже в окружающих сельских районах, где плата за аренду жилья еще ниже.

Причиной такого решения местной власти Риети является то, что 50-тысячное население города не растет, поскольку оно расположено недалеко от Рима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».