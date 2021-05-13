Политолог: Кремль дает сигнал, что готов работать совместно с Западом в белорусском вопросе 2 13.05.2021, 10:21

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фото: AP

Давление на Лукашенко увеличится.

Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в интервью обозревателю "Радыё Свабода" Виталию Цыганкову выразил мнение, что Запад и Кремль могут прийти к консенсусу в вопросе смены власти в Беларуси.

- Доныне ни Минфин, ни Госдеп США не делали никаких заявлений по поводу того, что санкции против Беларуси будут иметь расширенный, экстерриториальный характер. Но если посмотреть на те санкции, которые вводились против России последние годы — все они были экстерриториальны. Поэтому, скорее всего, российская сторона, имея такой опыт, пытается подстраховаться.

С другой стороны, расширение американских санкций против Беларуси весьма вероятно, они будут иметь экстерриториальный характер, то есть США будут вводить их также против тех предприятий, которые сотрудничают с белорусской стороной.

Но я соглашусь с версией, что Кремль таким образом давит на Лукашенко, так как на сегодня вопрос транзита власти в Беларуси в интересах Кремля с повестки дня не исключен. Кремль, как представляется, исчерпал все инструменты политико-дипломатического характера, поэтому сейчас Москва ищет другие рычаги для более жесткого давления. Экономические ограничения имеют как раз такой характер.

Поэтому американские и европейские санкции — для Кремля находка. Москва демонстрирует, что будет использовать данную ситуацию для наращивания давления на Лукашенко. А во-вторых, это сигнал, что Кремль готов работать совместно с Западом для решения белорусского политического кризиса.

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