«Лыжи плохо смажут или друг Владимир пришлет вкусного чая» 13.05.2021, 10:50

фото: коммерсант

Декретом №2 Лукашенко сам указывает дополнительные возможности для желающих его устранить.

Появление декрета №2 вновь свидетельствует о том, что силовой блок не способен работать оперативно (за две недели) и системно одновременно, документ очень «сырой». Опуская правовые аспекты декрета – о них уже много писали – стоит отметить ряд неопределенностей в данном документе, которых в таких случаях быть не должно, пишет эксперт Егор Лебедок.

Декрет вступает в силу вследствие смерти Лукашенко в результате насильственных действий. Увы, сейчас очень много способов убить человека, при которых все будет выглядеть естественно: например, молодая пассия может налить благородного вина или друг Владимир пришлет вкусного чая (кстати, разработка химоружия для «решения специальных задач», к коим относятся локальные убийства, в России удостоена государственной премии), лыжи плохо смажут и т.п..

Вступление в силу декрета во многом будет зависеть от интерпретации смерти, т.е. от решения судмедэксперта и, условно говоря, лечкомиссии, а также привлеченных следователей.

Естественную смерть можно назвать насильственной и долго вести «следствие». Формально, и самоубийство президента является основанием для вступления в силу декрета (иные действия насильственного характера, декрет не содержит конкретики субъекта насилия). Так что для тех, кто будет после смерти Лукашенко (естественной или насильственной) стремиться к задействованию декрета, нужно заводить тесные знакомства с судэкспертами и следователями.

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