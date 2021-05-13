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Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

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  • 13.05.2021, 18:37
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Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
фото: pravda.com.ua

Кума Путина подозревают в Украине в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

Нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма, грозит до 15 лет лишения свободы, передает «Новое время».

Об этом заявил один из прокуроров во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию Медведчуку меры пресечения.

По словам прокурора, наказание, грозящее Медведчуку в случае признания его виновным, является максимальным и самым строгим для соответствующего вида наказаний.

«Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — заявил прокурор.

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