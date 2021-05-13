Зеленский и ОПЗЖ 7 Алексей Гарань

13.05.2021, 21:02

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Что изменится после удара по Медведчуку.

В Украине, в отличие от России, присутствует недоверие к любой власти — это заложено в политической культуре украинцев, которая формировалась не один год или десятилетие, а веками (есть даже целая теория о «history matters»). Поэтому у нас критически относятся к любой власти. Сначала идет медовый период, который длится полгода, максимум — год. А потом все начинают критиковать власть независимо от фамилии президента. Заслуживают ли такой критики Владимир Зеленский и его команда? Да, заслуживают. Тем более в условиях пандемии наблюдалась очень неэффективная политика и коммуникация с обществом.

Но в первом квартале 2021 года мы видим начало определенного перепозиционирования Зеленского. Наконец нанесен удар по пророссийскому холдингу Виктора Медведчука. За этим стоят различные интересы, в том числе и пиарные моменты и желание Зеленского поднять собственный рейтинг и рейтинг своей политической силы. Это им частично удалось, но в любом случае, согласно экспертному опросу Политический квартал Фонда Демократические инициативы в апреле-мае, это очень важный шаг. Кроме того, Зеленский таким образом не только ослабляет позиции пророссийских сил, но и пытается зайти и на поле государственных электоральных сил — на поле Европейской солидарности, Голоса и частично Батькивщины.

ОПЗЖ сейчас пытается показать, что это вроде политическое преследование, и выставить себя в роли жертвы. Это делает и Медведчук — мы вчера слышали его заявления. Они хотят таким образом сыграть на том явлении, что в Украине любят обиженных властью. Но, по моему мнению, все, что происходит сейчас вокруг Медведчука и ОПЗЖ, начиная с выключения трех каналов из холдинга Медведчука — это мощный удар. Без каналов информационное воздействие уменьшается, а те санкции, которые были объявлены против бизнеса Медведчука и Козака, в определенной степени ослабят и финансовую базу для ОПЗЖ. Мы уже видим это по рейтингу партии, он снизился. Но я хотел бы подчеркнуть, что партия ОПЗЖ никуда не денется — недавние опросы показывают, что она входит в число партий, которые проходят в парламент.

С чем это связано? Это связано с тем, что они работают в определенной нише, используют социально-популистскую риторику и миротворческую риторику, особенно на востоке и юге Украины. Часто говорят, что это пророссийский электорат, но я бы так не говорил, хотя политики их ОПЗЖ действительно пророссийские. Люди ведутся на это, что слышат лозунги социального популизма и миротворческие призывы. В результате они голосуют за ОПЗЖ.

Я думаю, что может произойти определенное перетекание голосов ОПЗЖ к новому политическому проекту, который создают Ринат Ахметов и Борис Колесников. Сначала был единственный Оппозиционный блок в 2014 году, затем он раскололся на две части — ОПЗЖ преодолела барьер на выборах 2019 года, а сам Оппозиционный блок, который поддерживается Ахметовым, не преодолел. Сейчас, как я понимаю, Ахметов будет делать ребрендинг и создавать новую структуру. При этом они будут работать на том же электоральном поле, что и ОПЗЖ, но будут более умеренными или, по крайней мере, менее агрессивными.

В самой ОПЗЖ влияние не потеряет Сергей Левочкин, который является владельцем канала Интер. Он настолько опытен и хитер, что всегда справлялся при различных президентах — начиная еще от Кучмы он постоянно оставался на плаву. Это очень циничный человек, который пытается маневрировать.

Юрий Бойко тоже никуда не денется. Потенциальный кандидат от ОПЗЖ на президентских выборах, — это именно Бойко, а не Медведчук. Как показывает украинская история: Медведчук — лузер. Он завалил и «объединенных социал-демократов», и переизбрание Януковича в 2004 г., и блок Не так, и свой Украинский выбор. Он имеет минимальные рейтинги и не имеет шансов. А Бойко на данный момент наиболее раскрученная фигура в медийном пространстве. Тем не менее я думаю, что по его рейтингам, как и ОПЗЖ в целом, тоже ударят как имеющиеся санкции, так и частичное лишение мощной информационной поддержки.

Алексей Гарань, «Новое время»

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