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Американский «убийца» российских С-400 побил рекорд дальности

  • 14.05.2021, 13:16
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Американский «убийца» российских С-400 побил рекорд дальности
Фото: Lockheed Martin

Тесты прошли на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

В ходе последних испытаний ракета Precision Strike Missile (PrSM), называемая «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), пролетела более 400 километров, побив собственный рекорд дальности, сообщает издание Defense News, ссылаясь на компанию Lockheed Martin (перевод — lenta.ru).

Соответствующие тесты прошли на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Согласно Lockheed Martin, в ходе испытаний были подтверждены заявляемые характеристики оружия, в частности дальность и точность, а также возможность интеграции ракеты с пусковой установкой High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Defense News напоминает, что в 2020 году ракета PrSM летала на дальности 240, 180 и 85 километров.

В апреле издание Breaking Defense сообщило, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров.

На вооружение армии США PrSM должна поступить в 2023 году.

По данным Defense News, в настоящее время заявляемая максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако данный показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности (ДРМСД).

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