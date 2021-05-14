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«Кабан» бьет «панду» веником: аниматоры устроили уличную драку, не сняв костюмы

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  • 14.05.2021, 14:40
  • 2,744
«Кабан» бьет «панду» веником: аниматоры устроили уличную драку, не сняв костюмы

Видео быстро стало вирусным в Сети.

В ролике, который опубликовал на Weibo пользователь 阿三记录, видно, как двое аниматоров в костюмах выясняют между собой отношения.

«Кабан» бьет «панду» веником, та, в свою очередь, защищается, пытаясь поставить сопернику подножку. Прохожие снимают происходящее на видео. Причина драки не ясна, будем надеяться, что ее исход оказался таким же безобидным, как и впечатление, которое она производит.

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