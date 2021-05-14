Ученые установили способность мух разносить коронавирус 14.05.2021, 15:20

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«Особый» период длится четыре дня.

Американские ученые пришли к шокирующему выводу. Оказалось, что обычные мухи могут переносить патоген SARS-CoV-2. Таким образом, насекомые, которые появляются летом, являются потенциальными разносчиками коронавируса.

Известно, что вирусные частицы выделяются инфицированным человеком во время кашля или чихания. Капли с патогеном могут оседать на предметах. Если муха оказалась на загрязненной поверхности, то она может «захватить» патоген с собой. В результате насекомое превращается в разносчика COVID-19. При этом опасный период длится около четырех дней.

В ходе исследования ученые обнаружили вирусную РНК в образцах, собранных от мух, сообщает Parasites&Vectors (перевод — lenta.ua). Сейчас исследование продолжается.

Для снижения риска инфицирования коронавирусом ученые рекомендуют поддерживать постоянную чистоту в помещениях.

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