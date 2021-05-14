Лекарства, овощи, обувь: некоторые товары в Беларуси подорожали почти на 50% 1 14.05.2021, 17:07

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже второй месяц подряд больше всего дорожают традиционные овощи.

В Белстате отчитались об изменениях цен на товары и услуги в апреле 2021 года: в сравнении с мартом они выросли на 0,7%, пишет kp.by.

Если посмотреть динамику с начала 2021 года, то показатель составит плюс 4,6%. Такой рост за всего четыре месяца не только впечатляет, но и заставляет сомневаться в том, можно ли по итогам года достичь прогнозного уровня инфляции. Напомним, по планам Нацбанка, годовая инфляция в Беларуси не должна превысить 7,2%.

В принципе, продукты питания и непродовольственные товары в апреле прибавили в цене почти одинаково: первые (с учетом алкоголя, безалкогольных напитков и табака) подорожали на 0,9%, вторые - на 0,8%. Стоимость услуг в среднем возросла на 0,4%

Уже второй месяц подряд больше всего дорожают традиционные овощи.

Если в марте морковь подорожала на 8,05%, то в апреле цена подскочила еще больше - сразу на 12, 4%. Такой рост цены, что и говорить, удивляет, хотя, вероятно, объясняется сезонным фактором: старый урожай заканчивается, а новый – еще не вырос. На 8,9% подорожала свекла, чуть отстает «бульба»: картошка в апреле - плюс 6,2%, репчатый лук - плюс 3,8%. В конечном счете, цены на овощи в апреле в среднем выросли на 7%.

Статистика цен на овощи за четыре минувших месяца скажем так, не оставляет равнодушным: с начала года морковь подорожала почти на 50%, свекла – на 42%, картошка – плюс 36,5%.

Подорожали в апреле и фрукты: например, виноград - на 5,4%, груши – на 3,1 %. Все эти позиции – в топ-10 апрельского подорожания. Там же и подсолнечное масло, цены на него выросли на 4,4%. Приемлемая цифра, особенно если, учесть, что цены могли скакануть сразу на 15% .

Дело в том, что в апреле Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования разрешила продавцам, производителям этого стратегически важного продукта поднять цены. Основная причина - рост стоимости сырья: цены на семена подсолнечника только за март выросли 16,7%. Поэтому комиссия и согласовала повышение цен на растительное масло. Прибавка не должна была превышать 15% от цен по состоянию 28 февраля этого года, а переписать ценники можно было до 30 апреля.

С начала года полуфабрикаты из птицы - на 10%, куры – на 6,7%

Цены на большинство продуктов в апреле тоже выросли, но не так существенно. Субпродукты из птицы - плюс почти 3%, на 2,1% в апреле подорожала мороженая рыба (филе и разделка) и мясной фарш. Яйца куриные подорожали на 1%, бескостная говядина - на 0,6%.

ТОП-5 ТОВАРОВ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ В АПРЕЛЕ

Морковь, помидоры – 12%

Сапоги мужские на меху – 11%

Свекла, огурцы – 9%

Женские зимние сапоги на низком каблуке – 8%

Перец сладкий – 6%

С НАЧАЛА ГОДА ЛЕКАРСТВА ПОДОРОЖАЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА 13%

Ежемесячный рост цен на те или иные продукты в размере нескольких процентов выливается в существенное подорожание: например, за четыре месяца 2021 года плодоовощная продукция подорожала на 10,6%, полуфабрикаты из птицы - на 10%, куры – на 6,7%. С начала года растительное масло стало дороже на 17,6%. Лекарства подорожали на 13,3%. Значимо выросли цены на стройматериалы. Например, детали и конструкции их дерева и МДФ прибавили в цене без малого 12%, а хвойные (обрезные и необрезные) пиломатериалы подорожали на 16,4%.

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