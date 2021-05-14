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Правительство России утвердило список «недружественных» стран

  • 14.05.2021, 19:37
Правительство России утвердило список «недружественных» стран

Список был создан по поручению Путина.

Российское правительство внесло Чехию и США в список стран, совершающих "недружественные действия" в отношении России. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации, пишет nv.ua.

Список «недружественных» стран был создан по поручению президента России Путина. Он ограничил дипломатические миссии таких стран в возможности нанимать сотрудников из России.

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