Правительство России утвердило список «недружественных» стран
- 14.05.2021, 19:37
Список был создан по поручению Путина.
Российское правительство внесло Чехию и США в список стран, совершающих "недружественные действия" в отношении России. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации, пишет nv.ua.
Список «недружественных» стран был создан по поручению президента России Путина. Он ограничил дипломатические миссии таких стран в возможности нанимать сотрудников из России.