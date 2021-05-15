Израильская авиация нанесла новые удары по боевикам в секторе Газа 15.05.2021, 8:13

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Иллюстрационное фото

Столкновения между Израилем и ХАМАС продолжаются пятую ночь подряд.

Авиация Израиля возобновила воздушные удары по целям в Газе рано утром в субботу по местному времени. Боевики ХАМАС провели ракетную атаку по Израилю, сообщает «Голос Америки».

По словам палестинских медиков, по меньшей мере два человека были убиты в результате одного из нескольких авиаударов на севере сектора.

В городах на юге Израиля звучат сирены, предупреждающие о ракетных атаках со стороны сектора Газа. Террористическая организация ХАМАС приняла на себя ответственность за запуск ракет.

Палестинские медики заявили, что по меньшей мере 128 человек, в том числе 31 ребенок и 20 женщин были убиты, 950 человек получили ранения.

В Израиле заявили о восьми погибших, среди которых солдат, патрулировавший границу с сектором Газа, и семеро гражданских лиц, в том числе двое детей.

Боевые действия между Израилем и палестинскими боевиками в Газе сопровождаются столкновениями между евреями и арабами, в связи с чем власти страны предупредили о риске гражданской войны.

Совет Безопасности ООН договорился провести заседание для обсуждения ситуации в воскресенье. Ранее планы организовать встречу были отложены из-за возражений со стороны Соединенных Штатов.

В преддверии заседания Совбеза в Израиль прилетела заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр.

«США продолжат активно участвовать в дипломатических усилиях на самом высоком уровне, пытаясь снизить напряженность», – написала в «Твиттере» посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Президент Джо Байден в четверг заявил журналистам, что не считает реакцию Израиля «в значительной степени чрезмерной».

Пентагон выступил с заявлением, подтвердив «непоколебимую поддержку законного права Израиля на защиту себя и своего народа».

В заявлении говорится, что министр обороны Ллойд Остин «решительно осудил запуск ракет, нацеленных на израильское гражданское население, со стороны ХАМАС и других террористических группировок», а также подчеркнул, как важно, чтобы «все вовлеченные стороны предприняли шаги для восстановления спокойствия».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил атаки ХАМАС на гражданское население Израиля, заявив, что «Израиль имеет право защищаться», в то время как палестинцам должно быть предоставлено право «жить в безопасности». Блинкен также призвал к деэскалации конфликта.

Госдепартамент в четверг обратился к гражданам США с рекомендацией «пересмотреть» планы посещения Израиля.

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