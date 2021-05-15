Медики рассказали, как долго длится защита вакцины от COVID-19 1 15.05.2021, 8:22

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Специалисты оценили эффективность разработанных препаратов.

Во всем мире массово проводится вакцинация населения от COVID-19.

Эффективность разработанных препаратов надежно подтверждается масштабными исследованиями. Медики объяснили, как долго длится защита вакцины от коронавируса, пишет Тhehealthsite.

Одним из важнейших вопросов является: как долго может длиться вакцинный иммунитет, не придется ли ежегодно делать прививку вновь? Специалисты отмечают: если судить по опыту других заболеваний, в общем случае невозможно предвидеть длительность иммунитета. Ситуация развивается по-разному при разных заболеваниях.

В какой момент люди снова становятся уязвимыми для вируса COVID-19? Эксперты еще не знают, потому что они все еще изучают вакцинированных людей, чтобы увидеть, когда защита может исчезнуть. От того, насколько хорошо вакцины действуют против появляющихся штаммов, также будет зависеть, когда и как часто могут потребоваться дополнительные прививки.

По словам исследователя вакцин из Вашингтонского университета Деборы Фуллер, они располагают информацией до тех пор, пока длится изучение вакцин. Ученым предстоит изучение привитого населения, чтобы определить, в какой момент люди вновь становятся уязвимыми для COVID-19.

Как долго длится защита от вакцины COVID-19? Пока что продолжающиеся испытания Pfizer показывают, что двухдозовая вакцина компании остается высокоэффективной в течение шести месяцев, а, предположительно, и дольше. У людей после получения вакцины Модерны сохранялся заметный уровень антител, противодействующих вирусу, спустя шесть месяцев после второй необходимой прививки.

Антитела не могут раскрыть всю картину. Чтобы бороться с патогенами иммунная система "вооружена" еще одной линией защиты, называемой В- и Т-клетками, некоторые из них могут оставаться еще долгое время после снижения уровня антител. При столкновении с тем же вирусом в будущем, эти проверенные клетки потенциально могут вступить в действие быстрее.

Даже если им не удастся предотвратить заболевание полностью, они могут помочь снизить ее тяжесть. Но какую именно роль такие клетки «памяти» могут играть в коронавирусе и как долго - остается неизвестным.

Могут ли вакцины обеспечить пожизненный иммунитет? Эксперт по вакцинам, представляющий Университет Мэриленда, доктор Кэтлин Нойзил объяснила: несмотря на то, что нынешние вакцины COVID-19 будут храниться как минимум около года, они не будут обеспечивать пожизненную защиту, как прививки от кори. "Это будет где-то посередине этого очень широкого диапазона", - сказала специалист.

"Существующие вакцины предназначены для борьбы с определенным белком-шипом коронавируса", - отметил Мехул Сутар из Центра вакцин Эмори. Если вирус достаточно мутирует со временем, возможно, потребуется обновить вакцины для повышения их эффективности.

Если окажется, что пациенту нужен еще один укол, разовая доза позволит продлить защиту текущих уколов или содержать вакцинацию для одного или нескольких вариантов. Необходимость повторных прививок также будет частично зависеть от успеха кампании вакцинации во всем мире, а также от сдерживания передачи вируса и возникающих вариантов.

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