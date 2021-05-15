закрыть
15 мая 2021, суббота, 12:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ разбомбил банк ХАМАСа и дома высокопоставленных командиров террористов

  • 15.05.2021, 8:43
  • 3,788
ЦАХАЛ разбомбил банк ХАМАСа и дома высокопоставленных командиров террористов

Видеофакт.

Вечером 14 мая ВВС ЦАХАЛа разбомбили в Газе высотное здание, где находился филиал палестинского банка, используемого ХАМАСом. Об этом сообщили в армейской пресс-службе, передает detaly.co.il.

ЦАХАЛ предоставил видео этой атаки.

Также израильские военные самолеты атаковали дома трех высокопоставленных боевиков ХАМАСа, где были размещены военные объекты и склады оружия.

Вот список террористов, чьи дома были атакованы:

Закария Зарнадах - командующий ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Его дом, расположенный на севере сектора Газа, содержал военную инфраструктуру и склад.

Усама Шехадех и Шади Абд Альхади - высокопоставленные боевики ХАМАСа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников