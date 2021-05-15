ЦАХАЛ разбомбил банк ХАМАСа и дома высокопоставленных командиров террористов
- 15.05.2021, 8:43
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Видеофакт.
Вечером 14 мая ВВС ЦАХАЛа разбомбили в Газе высотное здание, где находился филиал палестинского банка, используемого ХАМАСом. Об этом сообщили в армейской пресс-службе, передает detaly.co.il.
ЦАХАЛ предоставил видео этой атаки.
Также израильские военные самолеты атаковали дома трех высокопоставленных боевиков ХАМАСа, где были размещены военные объекты и склады оружия.
Вот список террористов, чьи дома были атакованы:
Закария Зарнадах - командующий ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Его дом, расположенный на севере сектора Газа, содержал военную инфраструктуру и склад.
Усама Шехадех и Шади Абд Альхади - высокопоставленные боевики ХАМАСа.