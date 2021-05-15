«Израиль отвечает на удары так, что противник теряет способность к сопротивлению» Юрий Бутусов

15.05.2021, 11:04

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Что значит воля быть свободными и побеждать.

73 года назад, 14 мая 1948 года Израиль стал независимым государством. В этот день в 16.00 глава Народного правления Давид Бен-Гурион провозгласил в Тель-Авиве Декларацию о независимости. Вопрос вызывал много споров.

За объявление декларации проголосовало 6 членов Народного правления, против - 4, и у них были серьезные основания для возражений. В Израиле проживало на тот момент около 600 тысяч евреев, у них не было ни одного истребителя, ни одного зенитного орудия. ни одного радара ПВО, не было танков, боеприпасов, организованной армии, оборонной промышленности. Большинство евреев только прибыли из разных стран мира и не говорили на одном языке. Все преимущества были у их врагов. Был вполне реальный риск, что война закончится полным уничтожением евреев в Палестине.

Той же ночью египетская авиация нанесла бомбовой удар по Тель-Авиву. Это произошло совершенно безнаказанно для египетских самолетов, потому что отразить налет евреям было совершенно нечем. На следующий день бомбардировщики атаковали жилые кварталы и сбросили бомбы на автобусную станцию. Погибло 42 мирных жителя. Этa фотография сделана после тех первых бомбардировок.

В этой первой войне в 1948-49-м годах погибло свыше 6000 израильтян, включая около двух тысяч мирных жителей - около 1 процента населения новой страны.

Война за независимость Израиля длится без перерывов до сих пор. Но народ Израиля от войны не устал. Израиль использовал бесконечную войну чтобы стать самым могущественным государством на Ближнем Востоке. И сегодня ночью первая в мире израильская система тактической противоракетной обороны Железный купол, побеждает в первой в мире ракетной войне. По данным армии обороны Израиля, с 10 по 14 мая по Израилю запущено свыше 1800 ракет - противоракетная оборона перехватила большинство из них. Потери граждан - минимальные при таких массированных обстрелах. Возможность сбивать большинство тактических ракет и снарядов - это новая революция в войне, доказано Израилем. Израильская армия наносит сокрушительные удары по террористам, спустя 73 года они уже никому не позволит безнаказанно бомбить свои города.

Израиль никому не будет заглядывать глаза - израильтяне за эти десятилетия научились отвечать на удары так, что противник теряет способность к сопротивлению. Чтобы защитить свою независимость, пусть это было и далеко не сразу, но Израиль научился быть сильным. У них не было ничего - но спустя 73 года свободы они по многим направлениям стали лучшими в мире. Любые потери здесь повод задуматься над ошибками и не откладывать и не причитать, а постараться решать проблемы комплексно. Но в основе этого феноменального успеха находится воля. Воля быть свободными, воля побеждать, воля строить страну, за которую уже 73 года люди отдают свои жизни и забирают жизни врагов.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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