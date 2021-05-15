По центру Минска ранним утром гулял бобр

По центру Минска ранним утром гулял бобр13
- 15.05.2021, 15:36
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Что с ним приключилось?
По центру Минска сегодня ночью и утром гулял бобр: это заметили сразу несколько прохожих. Похоже, этого же зверя еще в апреле видели в парке Горького.
Портал tut.by рассказал, что с ним приключилось дальше.
Под утро неподалеку от площади Победы бобра заметил пользователь инстаграма andrey_babyk.
Потом за приключениями животного в городе наблюдал Евгений Клёц, житель дома на бульваре Мулявина, что рядом с площадью Якуба Коласа. Вот видео бобровой прогулки.
— Утром, около 4.30, проснулся от громкого карканья ворон, — рассказал TUT.BY Евгений. — Вышел на балкон — увидел животное с большим хвостом. Подумал, что бобр в центре города рано утром — это как-то странно. Решил выйти посмотреть. Пока спускался, бобр переместился в другое место — нашел его, опять же, потому что его провожали вороны.
Обеспокоенный судьбой животного в большом городе, Евгений позвонил в МЧС.
— Мне поначалу не поверили, потом попросили прислать фото и видео. Потом я караулил бобра, не давал ему пройти к проезжей части. А он хлопков и окриков не понимает, поэтому я шаркал тапками по асфальту — зверь останавливался и шел в другую сторону. Но он вообще хороший товарищ, не агрессивный. Мы так с ним гуляли часа два, пока не приехал какой-то специалист по охране природы.
Позже приехал еще и спецтранспорт от «Фауны города». Бобра поймали сачком и увезли.
— Сказали, что выпустят на волю, возможно где-то в Дроздах, — добавил Евгений. — Я рад, что проснулся так рано. Такое бывает не каждый день: город спит, а мы с бобром гуляем.
Мы выясняем подробности, где бобр живет теперь.
Бобр в центре Минска — это нормально?
Бобр — это самый крупный грызун Европы. Вот что рассказывал о таких животных Максим Немчинов, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
— Бобр в городе — вариант нормы. Эти животные могут довольно активно расселяться: чаще — молодые, которые изгоняются с территорий родителей, но и более взрослые иногда вынуждены мигрировать.
Специалист пояснял, что такие бобры путешествуют, в основном, по водотокам, которые одновременно для них являются способом укрыться от хищников.
— Выискивают пригодный участок, а пока его не найдут, могут оказываться и в непригодных. При этом степень пригодности бобр определяет эмпирически, пытаясь пожить на участке. Так что в парке Горького, скорее всего, вот такой путешественник. Условия там далеки от оптимальных — вероятно, он переместится оттуда, но и полностью исключить возможность, что попытается осесть, нельзя.