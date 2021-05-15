Как за последние три месяца изменились цены на продукты в Беларуси

Как за последние три месяца изменились цены на продукты в Беларуси1
- 15.05.2021, 20:17
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Журналисты сравнили цены.
«Кур'ер» посмотрел, как за последние три месяца изменились цены на продукты, которые обычно покупают жители Слуцка. Последний раз мониторинг журналисты делали 4 февраля 2021 года. Цены на продукты отслеживаются в одном и том же магазине города.
Журналисты писали о том, что потребительская корзина с этим минимальным набором продуктов с сентября 2020 года по февраль 2021 года подорожала примерно на 11 рублей. С февраля по май 2021 года стоимость её выросла ещё приблизительно на 12 рублей.
То есть теперь за этот же набор продуктов в среднем придётся отдать на 23 рубля больше, чем 9 месяцев назад.
Подорожало всё
Подорожало подсолнечное и сливочное масло, молоко, сыр, творог, яйца, хлебные изделия, сладости, консервация, сахар, соль.
Цены на крупы и мясные изделия поменялись незначительно.
Цена на овощи и фрукты зависит от сезона: овощи можно купить на сезонных ярмарках по более низкой цене, фрукты — дешевле в сезон их появления.
Цены на чай/кофе везде разные.
Если бы вы купили все эти продукты три месяца назад, то потратили бы 135,86 рубля.
Сейчас они обойдутся в 144,99 рубля, или на 6,72% дороже.
|Продукты
|Цена на 4 февраля 2021 года (рублей)
|Цена на 13 мая 2021 года (рублей)
|Изменение (рублей)
|Хлеб чёрный нарезной «Слуцкий»
|0,94
|0,95
|+0,01
|Батон «Любимый» с изюмом
|1,37
|1,37
|-
|Масло сливочное (пр-во «Савушкин продукт», 180 г)
|2,75
|3,63
|+0,88
|Молоко «Вкусное», 3,2% (1 литр)
|1,29
|1,59
|+0,30
|Творог 6% (пр-во «Здравушка»)
|1,10
|1,35
|+0,25
|Сыр «Монастырский» (пр-во «Берёза», 1 кг)
|11,90
|12,65
|+0,75
|Сметана 26% (пр-во Слуцк, 380 г)
|1,97
|1,99
|+0,02
|Сардельки «Элитные», свиные (1 кг)
|7,89
|нет в наличии
|-
|Яйца (1 дес.)
|2,40
|3,20
|+0,80
|Йогурт «Ласковое лето» (350 г)
|1,34
|1,39
|+0,05
|Сахар (1 кг)
|1,68
|1,68
|-
|Соль крупная (1 кг)
|0,25
|0,35
|+0,10
|Гречка (700 г)
|3,02
|3,02
|-
|Рис (700 г)
|1,75
|1,75
|-
|Макароны (900 г)
|1,96
|1,98
|+0,02
|Кофе «Якобс монарх» (95 г)
|7,20
|нет в наличии
|-
|Чай «Нури высокогорный» (упаковка 100 пакетиков)
|7,92
|5,26
|-2,66
|Картофель (1 кг)
|0,80
|0,99
|+0,19
|Морковь (1 кг)
|0,66
|1,06
|+0,50
|Лук (1 кг)
|0,83
|1,21
|+0,38
|Свёкла (1 кг)
|0,66
|1,00
|+0,34
|Колбаса сервелат «Кремлёвский» (1 кг)
|6,93
|нет в наличии
|-
|Филе сельди (пр-во «Матиас», 500 г)
|5,58
|6,27
|+0,69
|Бананы (1 кг)
|1,50
|3,50
|+2,00
|Масло подсолнечное (900 г)
|3,81
|3,89
|+0,08
|Горошек консерв.
|2,49
|2,60
|+0,11
|Кукуруза консерв. (425 г)
|2,07
|2,56
|+0,49
|Приправа для фарша (15 г)
|0,68
|0,69
|+0,01
|Свинина (1 кг)
|6,95
|7,20
|+0,25
|Тушёнка, высший сорт (338 г)
|5,85
|5,92
|+0,07
|Фарш свиной (1 кг)
|8,40
|9,01
|+0,21
|Мука пшеничная «Лидская»
(1 кг)
|1,32
|2,40
|+1,08
|Печенье «Слодыч» с изюмом
|3,01
|3,50
|+0,49
|Халва (270 г)
|2,11
|нет в наличии
|-
|Сок апельсиновый «Непоседа» (1 литр)
|2,38
|2,38
|-
|Консервы рыбные (скумбрия атлантическая, 230 г)
|2,70
|2,95
|+0,25
|Курятина (цыплёнок- бройлер пр-ва Дзержинск, 1 кг)
|4,75
|4,85
|+0,10
|Перловая крупа № 1 (800 г)
|1,33
|1,45
|+0,12
|Соус томатный «Минский нежный» (500 г)
|2,61
|2,69
|+0,08
|Майонез «Гаспадыня» (180 г)
|0,76
|0,99
|+0,23
|Сода (300 г)
|0,92
|0,98
|+0,06
|Овсяные хлопья «Экстра № 3» (500 г)
|0,95
|1,01
|+0,06
|Шпик «Домашний» в оболочке (1 кг)
|7,71
|7,82
|+0,11
|Вода минеральная «Дарида» газированная (1,5 л)
|1,55
|1,78
|+0,23