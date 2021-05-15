Как за последние три месяца изменились цены на продукты в Беларуси 1 15.05.2021, 20:17

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Журналисты сравнили цены.

«Кур'ер» посмотрел, как за последние три месяца изменились цены на продукты, которые обычно покупают жители Слуцка. Последний раз мониторинг журналисты делали 4 февраля 2021 года. Цены на продукты отслеживаются в одном и том же магазине города.

Журналисты писали о том, что потребительская корзина с этим минимальным набором продуктов с сентября 2020 года по февраль 2021 года подорожала примерно на 11 рублей. С февраля по май 2021 года стоимость её выросла ещё приблизительно на 12 рублей.

То есть теперь за этот же набор продуктов в среднем придётся отдать на 23 рубля больше, чем 9 месяцев назад.

Подорожало всё

Подорожало подсолнечное и сливочное масло, молоко, сыр, творог, яйца, хлебные изделия, сладости, консервация, сахар, соль.

Цены на крупы и мясные изделия поменялись незначительно.

Цена на овощи и фрукты зависит от сезона: овощи можно купить на сезонных ярмарках по более низкой цене, фрукты — дешевле в сезон их появления.

Цены на чай/кофе везде разные.

Если бы вы купили все эти продукты три месяца назад, то потратили бы 135,86 рубля.

Сейчас они обойдутся в 144,99 рубля, или на 6,72% дороже.

Продукты Цена на 4 февраля 2021 года (рублей) Цена на 13 мая 2021 года (рублей) Изменение (рублей) Хлеб чёрный нарезной «Слуцкий» 0,94 0,95 +0,01 Батон «Любимый» с изюмом 1,37 1,37 - Масло сливочное (пр-во «Савушкин продукт», 180 г) 2,75 3,63 +0,88 Молоко «Вкусное», 3,2% (1 литр) 1,29 1,59 +0,30 Творог 6% (пр-во «Здравушка») 1,10 1,35 +0,25 Сыр «Монастырский» (пр-во «Берёза», 1 кг) 11,90 12,65 +0,75 Сметана 26% (пр-во Слуцк, 380 г) 1,97 1,99 +0,02 Сардельки «Элитные», свиные (1 кг) 7,89 нет в наличии - Яйца (1 дес.) 2,40 3,20 +0,80 Йогурт «Ласковое лето» (350 г) 1,34 1,39 +0,05 Сахар (1 кг) 1,68 1,68 - Соль крупная (1 кг) 0,25 0,35 +0,10 Гречка (700 г) 3,02 3,02 - Рис (700 г) 1,75 1,75 - Макароны (900 г) 1,96 1,98 +0,02 Кофе «Якобс монарх» (95 г) 7,20 нет в наличии - Чай «Нури высокогорный» (упаковка 100 пакетиков) 7,92 5,26 -2,66 Картофель (1 кг) 0,80 0,99 +0,19 Морковь (1 кг) 0,66 1,06 +0,50 Лук (1 кг) 0,83 1,21 +0,38 Свёкла (1 кг) 0,66 1,00 +0,34 Колбаса сервелат «Кремлёвский» (1 кг) 6,93 нет в наличии - Филе сельди (пр-во «Матиас», 500 г) 5,58 6,27 +0,69 Бананы (1 кг) 1,50 3,50 +2,00 Масло подсолнечное (900 г) 3,81 3,89 +0,08 Горошек консерв. 2,49 2,60 +0,11 Кукуруза консерв. (425 г) 2,07 2,56 +0,49 Приправа для фарша (15 г) 0,68 0,69 +0,01 Свинина (1 кг) 6,95 7,20 +0,25 Тушёнка, высший сорт (338 г) 5,85 5,92 +0,07 Фарш свиной (1 кг) 8,40 9,01 +0,21 Мука пшеничная «Лидская» (1 кг) 1,32 2,40 +1,08 Печенье «Слодыч» с изюмом 3,01 3,50 +0,49 Халва (270 г) 2,11 нет в наличии - Сок апельсиновый «Непоседа» (1 литр) 2,38 2,38 - Консервы рыбные (скумбрия атлантическая, 230 г) 2,70 2,95 +0,25 Курятина (цыплёнок- бройлер пр-ва Дзержинск, 1 кг) 4,75 4,85 +0,10 Перловая крупа № 1 (800 г) 1,33 1,45 +0,12 Соус томатный «Минский нежный» (500 г) 2,61 2,69 +0,08 Майонез «Гаспадыня» (180 г) 0,76 0,99 +0,23 Сода (300 г) 0,92 0,98 +0,06 Овсяные хлопья «Экстра № 3» (500 г) 0,95 1,01 +0,06 Шпик «Домашний» в оболочке (1 кг) 7,71 7,82 +0,11 Вода минеральная «Дарида» газированная (1,5 л) 1,55 1,78 +0,23

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