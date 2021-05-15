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Как за последние три месяца изменились цены на продукты в Беларуси

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  • 15.05.2021, 20:17
  • 1,480
Как за последние три месяца изменились цены на продукты в Беларуси

Журналисты сравнили цены.

«Кур'ер» посмотрел, как за последние три месяца изменились цены на продукты, которые обычно покупают жители Слуцка. Последний раз мониторинг журналисты делали 4 февраля 2021 года. Цены на продукты отслеживаются в одном и том же магазине города.

Журналисты писали о том, что потребительская корзина с этим минимальным набором продуктов с сентября 2020 года по февраль 2021 года подорожала примерно на 11 рублей. С февраля по май 2021 года стоимость её выросла ещё приблизительно на 12 рублей.

То есть теперь за этот же набор продуктов в среднем придётся отдать на 23 рубля больше, чем 9 месяцев назад.

Подорожало всё

Подорожало подсолнечное и сливочное масло, молоко, сыр, творог, яйца, хлебные изделия, сладости, консервация, сахар, соль.

Цены на крупы и мясные изделия поменялись незначительно.

Цена на овощи и фрукты зависит от сезона: овощи можно купить на сезонных ярмарках по более низкой цене, фрукты — дешевле в сезон их появления.

Цены на чай/кофе везде разные.

Если бы вы купили все эти продукты три месяца назад, то потратили бы 135,86 рубля.

Сейчас они обойдутся в 144,99 рубля, или на 6,72% дороже.

ПродуктыЦена на 4 февраля 2021 года (рублей)Цена на 13 мая 2021 года (рублей)Изменение (рублей)
Хлеб чёрный нарезной «Слуцкий»0,94

0,95+0,01
Батон «Любимый» с изюмом1,371,37-
Масло сливочное (пр-во «Савушкин продукт», 180 г)2,753,63+0,88
Молоко «Вкусное», 3,2% (1 литр)1,291,59+0,30
Творог 6% (пр-во «Здравушка»)1,101,35+0,25
Сыр «Монастырский» (пр-во «Берёза», 1 кг)11,9012,65+0,75
Сметана 26% (пр-во Слуцк, 380 г)1,971,99+0,02
Сардельки «Элитные», свиные (1 кг)7,89нет в наличии-
Яйца (1 дес.)2,403,20+0,80
Йогурт «Ласковое лето» (350 г)1,341,39+0,05
Сахар (1 кг)1,681,68-
Соль крупная (1 кг)0,250,35+0,10
Гречка (700 г)3,023,02-
Рис (700 г)1,751,75-
Макароны (900 г)1,961,98+0,02
Кофе «Якобс монарх» (95 г)7,20нет в наличии-
Чай «Нури высокогорный» (упаковка 100 пакетиков)7,925,26-2,66
Картофель (1 кг)0,800,99+0,19
Морковь (1 кг)0,661,06+0,50
Лук (1 кг)0,831,21+0,38
Свёкла (1 кг)0,661,00+0,34
Колбаса сервелат «Кремлёвский» (1 кг)6,93нет в наличии-
Филе сельди (пр-во «Матиас», 500 г)5,586,27+0,69
Бананы (1 кг)1,503,50+2,00
Масло подсолнечное (900 г)3,813,89+0,08
Горошек консерв.2,492,60+0,11
Кукуруза консерв. (425 г)2,072,56+0,49
Приправа для фарша (15 г)0,680,69+0,01
Свинина (1 кг)6,957,20+0,25
Тушёнка, высший сорт (338 г)5,855,92+0,07
Фарш свиной (1 кг)8,409,01+0,21
Мука пшеничная «Лидская»

(1 кг)

1,322,40+1,08
Печенье «Слодыч» с изюмом3,013,50+0,49
Халва (270 г)2,11нет в наличии-
Сок апельсиновый «Непоседа» (1 литр)2,382,38-
Консервы рыбные (скумбрия атлантическая, 230 г)2,702,95+0,25
Курятина (цыплёнок- бройлер пр-ва Дзержинск, 1 кг)4,754,85+0,10
Перловая крупа № 1 (800 г)1,331,45+0,12
Соус томатный «Минский нежный» (500 г)2,612,69+0,08
Майонез «Гаспадыня» (180 г)0,760,99+0,23
Сода (300 г)0,920,98+0,06
Овсяные хлопья «Экстра № 3» (500 г)0,951,01+0,06
Шпик «Домашний» в оболочке (1 кг)7,717,82+0,11
Вода минеральная «Дарида» газированная (1,5 л)1,551,78+0,23

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