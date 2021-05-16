Медики назвали замедляющий старение витамин и продукты, которые он содержит
- 16.05.2021, 12:07
- 3,646
Витамин оказывают большое влияние на свертываемость крови и нормальную работу почек.
Чтобы меньше болеть и не постареть раньше времени, нужно есть продукты, богатые витамином К.
О пользе этого жирорастворимого витамина филлохинона (витамин К) рассказала к.м.н. Инна Пичугина, пишет u-news.com.ua.
По словам медика, он оказывают большое влияние на важные процессы в организме. Самые главные из которых – свертываемость крови и нормальная работа почек. Из-за того, что витамин К влияет на усвояемость кальция витамина D, он также очень важен для здоровье костей и суставов. Доказано, что питание пищей, богатой витамином К, снижает риск возникновения остеопороза.
Важную роль витамин К играет и в сохранении молодости.
– Главная его заслуга, что он не дает снижаться интерлейкину. Из-за этого иммунная система работает как надо и эффективно борется с воспалительными процессами, – пояснила Пичугина.
Интерлейкин – провоспалительный цитокин. Влияет на качество крови, работу печени, иммунную и эндокринную системы, обмен веществ в целом. Он синтезирует клетки, которые важны при воспалении, травмах, гипоксии, бактериальных инфекциях.
Витамина К много в продуктах зеленого цвета. Его много в шпинате, латуке, белокочанной капусте, брокколи, брюссельской капусте, петрушке и другой зелени. Также богаты этим витамином киви и бананы, отруби пшеницы, злаки, тыква, авокадо. Из животных продуктов в лидерах по витамину К – говяжья печень, молоко, яйцо.
Отметим, что суточная норма витамина К для взрослых составляет 120 мкг в день, для детей – в половину меньше. Здоровая же норма фруктов и овощей – пять порций в день. Поэтому, чтобы не состариться раньше времени и не заболеть, нужно есть побольше зелени, лучше всего – в каждый прием пищи.