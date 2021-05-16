В Черное море вошел один из новейших кораблей британского флота 16.05.2021, 13:28

Программа визита HMS Trent пока не известна.

Утром в воскресенье в Черное море вошел британский патрульный корабль прибрежной зоны Trent P224. Программа его визита пока не известна, сообщает «Думская» 16 мая.

HMS Trent – один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина 90 метров, ширина 13, осадка – 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж 60 моряков.

Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30M Mк2 и пары 7,62 мм пулеметов Mк44. Вертолетная площадка может принять вертолет типа Мерлин.

В свою очередь Черноморский флот РФ начал следить за патрульным кораблем Trent, сообщает ТАСС.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в мае Британия направит два военных корабля в Черное море с целью поддержать Украину. Такое решение приняли в Лондоне после того, как США отменили отправку в регион двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности.

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