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Чего больше всего на свете боится Таракан?

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  • 16.05.2021, 13:32
  • 2,140
Чего больше всего на свете боится Таракан?

Путь к свободе.

Телеграм-канал «Баста!» обратился к белорусским рабочим:

— Чего больше всего на свете боится таракан? Бастующих рабочих!

Именно забастовка заставляет трястись от страха его, и его прихлебателей. Именно забастовка заставляет их метаться из угла в угол, не зная, что делать. Бастующих рабочих не разогнать, потому что они и так разошлись со своих рабочих мест‍. А на большее ума у этой «власти» не хватает.

Рабочие, две недели забастовки — и Беларусь свободна!

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