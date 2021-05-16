Чего больше всего на свете боится Таракан?3
- 16.05.2021, 13:32
- 2,140
Путь к свободе.
Телеграм-канал «Баста!» обратился к белорусским рабочим:
— Чего больше всего на свете боится таракан? Бастующих рабочих!
Именно забастовка заставляет трястись от страха его, и его прихлебателей. Именно забастовка заставляет их метаться из угла в угол, не зная, что делать. Бастующих рабочих не разогнать, потому что они и так разошлись со своих рабочих мест. А на большее ума у этой «власти» не хватает.
Рабочие, две недели забастовки — и Беларусь свободна!