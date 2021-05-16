Белорусы избавляются от банковских карточек БелКарт 3 16.05.2021, 16:16

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Самые популярные банковские карты в Беларуси — VISA и MasterCard.

На 1 апреля текущего года в Беларуси было более 15,3 миллиона банковских платежных карточек, сообщает Нацбанк. Это на 178 тысяч меньше, чем в начале 2020 года. Тогда был исторический максимум по количеству карточек в стране, передает euroradio.fm.

При этом белорусы заводят все больше банковских карт всех видов (БелКарт/ Maestro, VISA, MasterCard, UnionPay), кроме БелКарт. Их становится меньше с 2015 года. С того времени число БелКарт сократилось в 2,6 раза.

Самые популярные банковские карты — VISA (5,73 миллиона). За ними с небольшим отрывом идут MasterCard (5,7 миллиона). Третьи — Белкарт (2 миллиона). Карточек БелКарт/Maestro в стране действует 1,9 миллиона. Еще 3,3 тысячи — банковские карты UnionPay, которые появились в Беларуси в 2020 году.

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