ЦАХАЛ: Операция в Газе близка к завершению, но ближайшие часы сыграют важную роль 17.05.2021, 7:30

2,380

Командование довольно ходом операции и тем, как много объектов террористов удалось поразить.

Очевидно, что многие в Израиле и секторе Газа пытаются понять, когда завершится нынешняя эскалация. Высокопоставленный источник в силовых структурах сообщил журналистам 12 канала по итогам заседания узкого военно-политического кабинета, которое состоялось в воскресенье, 16 мая, что конец уже близок, пишет издание "Детали".

По словам источника, "мы движемся к завершению операции, и ближайшие сутки сыграют ключевую роль". При этом он уточнил, что на завершение недоделанной военными работы "уйдет несколько дней". В министерстве обороны опасаются вспышки насилия на Западном берегу, что ХАМАС сможет представить как свое достижение, и чего категорически не хочет Израиль.

На заседании кабинета представители армейского командования представили на рассмотрение министров новые цели в Газе, чтобы поразить их до начала переговоров о прекращении огня. На этот раз министры заявили в ответ, что нынешняя эскалация "скоро исчерпает себя".

В армии полагают, что боевые действия продлятся еще несколько дней. При этом командование довольно ходом операции и тем, как много объектов террористов удалось поразить за последние дни. По оценкам силовиков, ХАМАС все еще располагает тысячами ракет ближнего радиуса действия, а также многими сотнями ракет, способных долетать до центра Израиля. ЦАХАЛ успешно предотвратил несколько попыток ХАМАС атаковать объекты на израильской территории при помощи заминированных дронов.

Однако армии полагают, что операция близка к завершению - особенно после массированной атаки в ночь на пятницу, 14 мая, когда ЦАХАЛ нанес серьезный ущерб подземной инфраструктуре ХАМАС в северной части сектора. Во время массированного рейда ВВС Израиля сбросили на подземные туннели бомбы общим весом 450 тонн.

Армейское руководство опасается, что новые удары приведут к смерти гражданских, либо что ХАМАС сможет представить новые оперативные достижения, которые помешают Израилю завершить кампанию выгодным для него образом и выйти из нее на высокой точке. В ближайшие дни армия может сосредоточиться на точечной ликвидации лидеров и полевых командиров ХАМАС.

В ЦАХАЛ довольны, что смогли за столь короткий срок провести настолько эффективную кампанию, по сравнению с затянувшейся в 2014 году операцией "Несокрушимая скала". В данный момент генштаб не поддерживает идею проведения наземной операции в секторе Газа.

Недавно ХАМАС передавал через египтян сообщение о готовности заключить соглашение о прекращении огня, но Израиль ответил, что еще не готов к этому. Контакты между Израилем и ХАМАСом осуществляются при посредничестве египетской разведки во главе с министром по делам разведслужб Египта Аббасом Камалем. Если ранее в подобных переговорах участвовал и Катар, на этот раз об этом ничего не слышно. Ожидается, что соглашение, когда оно будет достигнуто, будет очень похожим на договоренности, заключенные в конце операции "Несокрушимая скала".

При этом не будет выдвигаться условие возвращения плененных израильтян Аверы Менгисту и Хишама аль-Саида и похищенных боевиками тел израильских солдат Орона Шауля и Хадара Гольдина.

Если операция в Газе затянется, Израиль могут ожидать осложнения в отношениях с мусульманскими странами, с которыми были заключены "соглашения Авраама": ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. В арабском мире очень внимательно относятся ко всему, что происходит в Иерусалиме, особенно на Храмовой горе.

При этом отношения с США в данный момент стабильные и дружественные. Европейские страны пока также не оказывают на Израиль серьезного давления. Но со временем эта поддержка, дающая легитимацию действиям израильской армии, может ослабнуть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».