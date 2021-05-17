Какие права и льготы Таракан дал арабам для застройки 10 квадратных километров Минска 17.05.2021, 19:14

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Строительство должно идти с 2021 по 2040 годы.

На днях узурапатор подписал указ, согласно которому компания из Объединенных Арабских Эмиратов до 2040 года застроит 10 квадратных километров на севере Минска. Потом этот документ опубликовали на Национальном правовом портале. В указе в числе прочего прописано, какие льготы и права предоставляются инвестору. Подробности — в материале tut.by.

Кто инвестор и кто заказчик проекта?

Инвестором проекта выступает арабская компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Заказчиком строительства является зарегистрированное в Беларуси 23 марта 2021 года ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед». Согласно данным из Госрегистра юрлиц, она на 100% принадлежит вышеуказанной компании из ОАЭ.

Руководителем компании-заказчика является Олег Кондратюк. Человек с таким именем фамилией и отчеством раньше был исполнительным директором Белорусской федерации баскетбола, а потом ушел в строительный бизнес.

Что построят и за чей счет?

Согласно указу, в 2021—2040 годах построят «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег», включающий здания и сооружения Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта,

Минского центра международной торговли и другие здания общественно-делового назначения, жилую застройку, а также инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Вот примерные границы застройки:

За счет инвестора в комплексе построят не менее двух школ общей вместимостью 2000 мест, не менее пяти детских садов общей вместимостью 1500 мест, опорные пункты милиции, объекты почтовой связи, пожарное депо, здания и сооружения Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли, а также три спортивных объектах.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Пожарное депо, здания и сооружения Минского международного выставочного центра и спортивных объектов безвозмездно передаются в собственность Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания указанных зданий и сооружений, — сказано в указе.

За счет бюджета в комплексе построят почти все дороги и инженерную инфраструктуру, районные парки и скверы, поликлинику, станцию скорой помощи, а также другие пожарные депо, школы и сады. Заказчиками этого строительства выступят государственные организации.

— Убытки, причиняемые землепользователям изъятием или временным занятием

земельных участков, попадающих в границы территории застройки комплекса, и сносом

расположенных на них объектов недвижимости, возмещаются за счет средств бюджета Минска, — также сказано в указе.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В итоге теперь властям ежегодно до 2041 года надо предусматривать в республиканском бюджете и бюджете Минска средства на реализацию этого указа.

Какие льготы и права дали арабской компании?

Согласно указу инвестор и заказчик освобождаются от платы за ряд административных процедур. Кроме того, если во время реализации проекта в Беларуси будут повышаться налоги, то инвестора и заказчика это не коснется. Для них в таком случае будут действовать те ставки, которые существовали на момент принятия указа.

Создателей «Северного берега» наделили также большим списком преференций. Вот некоторые из них:

Градостроительный проект детального планирования территории комплекса общественному обсуждению не подлежит;

Изъятие и предоставление земельных участков для строительства комплекса производятся в порядке, предусмотренном для изъятия и предоставления земельных участков для государственных нужд;

Строительство объектов комплекса производится заказчиком комплекса с правом удаления объектов растительного мира без осуществления компенсационных выплат и компенсационных посадок;

Заказчик комплекса вправе при строительстве жилых домов, входящих в состав комплекса, формировать цену объектов долевого строительства (цену договора) без ограничения прибыли;

Сметная документация и (или) расчет стоимости строительства квадратного метра общей площади объекта долевого строительства, цены объекта долевого строительства (цены договора) не подлежат государственной экспертизе.

Создатели «Северного берега» также наделены немалым списком прав. Вот некоторые из них:

Право строить квартиры без перегородок (за исключением санузлов), сантехники, индивидуальных приборов учета тепла, а также без штукатурки стен, внутриквартирной разводки водопровода, канализации и без внутриквартирной электроразводки;

Право заключать договоры создания объектов долевого строительства с юридическими и физическими лицами и привлекать по ним деньги дольщиков без обязательного применения формы типового договора создания объекта долевого строительства на любом этапе проектирования и строительства таких объектов. Это также возможно без публикации проектной декларации и без обязательного привлечения граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Право разработки проектной документации на объекты комплекса (проекта застройки очереди, квартала, отдельных зданий) без оформления актов выбора места размещения земельного участка и материалов предварительного согласования места размещения земельного участка;

Право сократить продолжительность инсоляции на 0,5 часа.

Характеристики жилой застройки

В «Северном береге» будет много многоквартирного жилья. В указе сказано, что для формирования жилой зоны на территории комплекса устанавливаются следующие индивидуальные параметры освоения:

Жилищная обеспеченность населения комплекса общей площадью квартир 45 квадратных метров на одного человека;

Средняя плотность жилого фонда не более 14 000 квадратных метров на 1 гектар;

Плотность населения не более 448 человек на 1 гектар;

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования 6,4 квадратного метра на одного человека.

При разработке градостроительного проекта детального планирования территории

комплекса применяется вот такая обеспеченность автомобильными стоянками и парковками:

Для жилой застройки (исходя из расчетного уровня автомобилизации населения) — 370 автомобилей на 1000 жителей;

Для многофункциональных помещений (бизнес-апартаментов) — одно машино-место на 50 квадратных метров общей площади многофункциональных помещений (бизнес-апартаментов), но не менее одного машино-места на одно многофункциональное помещение (бизнес-апартамент).

И еще пара моментов

Согласно указу, Оперативно-аналитическому центру при президенте нужно организовать работы по созданию смарт-платформы, которая в числе прочего поможет воплотить на севере Минска идею «умного города».

Один абзац и пункт указа скрыты от глаз общественности. Они предназначены для служебного пользования.

Персональную ответственность за реализацию инвестиционного проекта возложили на вице-премьера, курирующего вопросы строительного комплекса, и председателя Мингорисполкома.

Что это за история?

Осенью 2020 года бизнесмен из ОАЭ Мухаммед аль-Аббар встретился с Лукашенко и рассказал, что хочет построить на севере Минска «умный город». Вскоре указом президента из состава сельхозземель в районе Новинок и Зацени вывели около 10 квадратных километров под реализацию этого проекта.

Мухаммед Али аль-Аббар и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Фото: Александра Исаева

Но, как мы рассказывали, активная работа по «Северному берегу» шла еще с осени 2019 года. Коммуникацию с Мингорисполкомом на этот счет вела компания «Эмирейтс Блю Скай», входящая в «Дана Холдингз». Она на тот момент позиционировалась как заказчик строительства, а Мухаммед Али аль-Аббар еще осенью 2020 года выступал председателем ее правления. «Эмирейтс Блю Скай» также получила участок на Минском море для строительства дома этого арабского бизнесмена. А в декабре в отношении «Дана Холдингз» ввели санкции Европейского союза.

В феврале 2021 года Мухаммед Али аль-Аббар назвал участие в проекте «Дана Холдингз» слухами и сказал, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси.

Как видим, 23 марта 2021 г. для реализации «Северного берега» создали отдельную компанию «Риверсайд Девелопмент Лимитед».

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