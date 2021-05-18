В Москве рейтинг «Единой России» упал до 15%
- 18.05.2021, 13:41
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Еще в феврале доля готовых проголосовать за партию власти в столице РФ составляла 27%.
Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, составляет 15%, следует из социологического опроса, проведенного в апреле "Левада-центром". Еще в феврале доля готовых проголосовать за партию власти в Москве составляла 27%, сообщает "Радио Свобода".
В "Левада-центре" отметили, что "для определения возможного расклада на выборах нужно использовать результаты опросов в пересчете на тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Таким образом, в Москве "Единая Россия" могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам".
При этом, согласно исследованию, больше половины москвичей вообще не знают, когда пройдут выборы в Госдуму, 25% не стали бы голосовать ни за кого, а 17% респондентов не определились со своими предпочтениями.