Медики уточнили, можно ли употреблять алкоголь после COVID-вакцинации 2.05.2021, 11:42

Повлияет ли бокал шампанского на иммунный ответ?

Долгожданная вакцинация от COVID-19 может стать поводом для праздника, включая при этом распивание горячительных напитков во время тоста за свой новый иммунитет. Поэтому для начала, нужно разобраться, как именно алкоголь может повлиять на иммунный ответ организма.

Нет никаких доказательств того, что выпивка может сделать какую-либо из существующих вакцин против COVID-19 менее эффективной. Некоторые исследования даже показали, что в долгосрочной перспективе небольшое или умеренное количество алкоголя может принести пользу иммунной системе, уменьшая воспаление.

«Если вы действительно умеренно пьете, тогда нет никакого риска выпить во время вакцинации», — рассказала The New York Times директор Центра вирусных исследований Калифорнийского университета в Ирвине Ильхем Мессауди, которая провела исследование о влиянии алкоголя на иммунный ответ.

С другой стороны, чрезмерное употребление алкоголя, особенно в долгосрочной перспективе, может подавить иммунную систему и потенциально повлиять на реакцию вакцины, говорят эксперты. Поскольку после COVID-прививки, организму могут потребоваться несколько недель для выработки защитных уровней антител против нового коронавируса, все, что мешает иммунному ответу, может стать поводом для беспокойства.

Умеренное употребление алкоголя обычно определяется как не более двух напитков в день для мужчин и максимум одного напитка в день для женщин, тогда как сильное употребление алкоголя определяется как четыре или более напитков в любой день для мужчин и три или более напитков для женщин. Имейте в виду, что одним «стандартным» напитком считается пять унций вина (150 мл), или 12 унций пива (350 мл).

Согласно исследованиям, тяжелый алкоголь ухудшает иммунный ответ организма и повышает его восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекция. Он предотвращает перемещение иммунных клеток к участкам инфекции и выполнение своих функций, таких как уничтожение вирусов, бактерий и инфицированных клеток, а также облегчает проникновение патогенов клетки, вызывая множество других проблем.

И напротив, умеренное употребление алкоголя не имеет такого же эффекта. В недавнем исследовании ученые подвергли больше 390 участников воздействию пяти различных респираторных вирусов и обнаружили, что у умеренно пьющих людей меньше шансов заболеть простудой, чем у людей предпочитающих не ограничивать себя в алкоголе.

«Бокал шампанского, вероятно, не повлияет на иммунный ответ. Я думаю, что праздничный напиток в умеренных количествах — это нормально» — сказал доктор Хьюлетт из Медицинского центра Университета Небраски.

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