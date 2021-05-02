Пасха 2021: История, традиции и главные приметы праздника 2.05.2021, 12:05

Что разрешено, а что запрещено делать в этот день.

Пасха, или Христово Воскресение, — один из древнейших и самых важных христианских праздников, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа.

Каждый год дата Пасхи может выпадать на различные дни и месяцы, поскольку исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2021 году Пасха выпадает на 4 апреля в западном христианстве и на 2 мая — в восточном, пишет nv.ua.

Пасха: история праздника

Праздник в честь Воскресения Бога и прихода весны существовал у разных народов задолго до возникновения христианства. К примеру, египтяне устраивали весной гуляния в честь воскресения бога Осириса, в Древней Греции прославляли богиню плодородия Деметру, а древние кельты поклонялись богине весны Остаре, празднуя пробуждение природы крашеными яйцами и маленькими пшеничными булочками, что напоминает современные пасхальные традиции.

Более пяти тысяч лет назад иудейские племена отмечали Пасху как праздник отела скота, затем этот день связывали с началом сбора урожая, а еще позже — праздновали освобождение еврейского народа из египетского рабства. Когда Моисей вывел евреев из Египта, весенний праздник назвали Пасхой, что означает «избавление».

И если в иудейской традиции Пасха означает освобождение от рабства и обретение земли обетованной, то в христианстве праздник наполнился иным смыслом — радостью воскресения Иисуса Христа, обретением вечной жизни, благодаря вере Спасителя, победой света над тьмой.

Традиции Пасхи

К Пасхе верующие готовятся в течение Великого поста, который является одним из самых строгих постов в году. Его длительность связана с тем, что Иисус провел в пустыне 40 дней. Люди верят, что за эти дни человеческая душа должна почтить страдания, которые пережил Иисус Христос. В течение Великого поста верующие отказываются от того, что удаляет их от Господа, очищают тело и душу, молятся.

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстная Седмица, или Страстная неделя. Она начнется у православных христиан 26 апреля 2021. Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой — Великие четверг, пятница и суббота. В каждый из этих дней на церковных службах читаются отрывки из Евангелия, повествующие о страданиях Христа.

Страстный Четверг, или Чистый Четверг, — это день, когда Иисус вместе со своими учениками во время Тайной Вечери разделил последнюю трапезу. В этот день верующие стараются исповедаться и причаститься. Наряду с очищением души, в четверг перед Пасхой принято очищать и окружающее пространство. В этот день устраивают генеральную уборку, выбрасывают ненужные вещи, стирают и моют посуду. Также в Чистый четверг принято готовить еду, красить яйца и печь пасхальные куличи. Важно, чтобы пасхальные лакомства были приготовлены с чистыми, добрыми помыслами.

Страстная Пятница — самый строгий и самый скорбный день Великого поста. Что можно делать в Страстную Пятницу? В этот день верующим стоит воздерживаться от принятия пищи до совершения церковного обряда выноса Плащаницы — куска ткани, в которую было завернуто тело Христа после снятия с креста. После данного обряда можно есть только хлеб и пить только воду.

Великая Суббота — последний день перед Пасхой. Для христиан это одновременно и скорбный, и радостный день: Иисус Христос еще лежит во гробе, но все уже наполнено предпасхальной радостью его Воскресения.

Празднование Пасхи

Пасхальная Служба Божья длитя всю ночь. Ее торжественный момент наступает в полночь, когда священник извещает «Христос воскрес!», а все присутствующие отвечают «Воистину воскрес!». После службы начинается процесс освящения обрядовых пасхальных блюд: пасок, яиц, мяса, колбас, масла, рыбы и других блюд. На освящение приносят красивые корзины с продуктами, украшенные вышитыми полотенцами и свечами. После этого люди расходятся по домам, и начинают «разговляться».

За Пасхальным праздничным столом собирается вся семья. В первую очередь, по традиции, принято есть пасхальные яйца. Затем все пробуют по кусочку паски и лакомятся другими блюдами.

Раньше после застолья молодежь шла под церковь и устраивала пасхальные забавы — пела веснянки, устраивала игры, водила хороводы и радовалась празднику и весне. Но до сих пор считается, что на Пасху все обязательно должны веселиться. Ведь кто в этот день будет грустить, того ждет неудачный год.

Также на Пасху принято ходить в гости к соседям, друзьям и родственникам, христосоваться и обмениваться пасхальными угощениями: пасками, яйцами, пирогами.

Что разрешено, а что запрещено делать в Светлое Христово Воскресенье

На Пасху принято писать писанки — куриные вареные яйца, окрашенные и декорированные традиционными символами. Церковь не возбраняет окрашивание яиц в любой цвет, но популярные в наши дни наклейки и другой декор с традиционной символикой рекомендует выбирать с осторожностью, избегая изображений Христа, Богородицы и лики других святых.

Накануне величайшего праздника христиан, согласно церковно-обрядовым и народным обычаям и традициям, нужно печь пасхи. Пасхальный кулич должен быть торжественным и пышным.

К Пасхе также принято вышивать полотенца и салфетки, которыми впоследствии покрывают пасхальные корзинки перед походом в церковь.

Считается, что на Пасху нужно христосоваться даже с врагами, а также не грустить и не ругаться. В этот день принято радоваться, угощать других и приглашать в дом гостей.

Распространено мнение, что в Светлое Христово Воскресенье нельзя работать, однако церковь не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто в силу обстоятельств в этот день не может организовать себе выходной.

А вот работу по дому и другие домашние дела рекомендовано ограничить. Несмотря на то, что строгих ограничений на работу в Пасху нет, священнослужители рекомендуют отложить домашние дела.

На Пасху не следует посещать могилы родных. Считается, что в Светлое Христово Воскресенье, которое символизирует победу жизни над смертью, люди должны предаться радости, а поездку на кладбище перенести на Радоницу — в день, когда по традиции церковь поминает умерших.

Относительно праздничного стола также существует ряд традиций и обычаев. Рекомендовано накрывать стол разнообразно и пышно. Употребление алкогольных напитков церковь строго не ограничивает, однако рекомендует помнить об умеренности.

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