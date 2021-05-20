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В Беларуси вновь начнут действовать пошлины на ввоз электромобилей

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  • 20.05.2021, 10:05
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В Беларуси вновь начнут действовать пошлины на ввоз электромобилей

За них придется платить пошлину в 15%.

С 2022 года в ЕАЭС, куда входит и Беларусь, будут отменены льготы на ввоз электромобилей. За них придется платить пошлину в 15%.

Напомним, что нулевая пошлина на ввоз электромобилей в странах ЕАЭС была введена на временной основе по инициативе Беларуси. Но с тех пор ситуация изменилась и ни одна страна больше не заинтересована в этом.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, нынешний льготный режим ввоза электромобилей действует до конца 2021 года. При этом, ЕАЭС не намерена продлевать льготный режим ввоза электромобилей и намерена защитить внутренний рынок, так как во многих странах, входящих в союз, приняты свои программы оп развитию электротранспорта. Такая программ принята в том числе в России и в Беларуси.

В торговом блоке ЕЭК утверждают, что ни от одной страны - члена союза не поступали предложения о продлении нулевой ставки, поэтому с 1 января пошлина на ввоз электромобилей составит 15% на всей территории ЕАЭС, в том числе и в Беларуси.

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