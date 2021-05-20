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Второй полуфинал «Евровидения-2021» проходит в Роттердаме

  • 20.05.2021, 22:22
  • 1,006
Второй полуфинал «Евровидения-2021» проходит в Роттердаме

Трансляция.

Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начался в Роттердаме в четверг вечером, 20 мая, в 22 часа по московскому времени. По прогнозам букмекеров, среди фаворитов этого полуфинала - Gjon's Tears от Швейцарии, Виктория Георгиева из Болгарии, Сенит от Сан-Марино и исландская группа Daði og Gagnamagnið, пишет DW.

Сюрпризы второго полуфинала "Евровидения"

Исландцы, однако, не смогут выступить перед зрителями концертно-спортивного зала Ahoy. За два дня до полуфинала у одного из музыкантов коллектива был обнаружен коронавирус. Поэтому в соответствии с правилами этого года, которые установил организатор конкурса Европейский вещательный союз, зрители в зале и у телеэкранов увидят запись выступления группы Daði og Gagnamagnið на одной из репетиций. Им ее и предстоит оценить.

Другим сюрпризом этого полуфинала стал приезд в Роттердам известного американского рэпера Flo Rida. Он выступит в дуэте с певицей Сенит, представляющей на конкурсе Сан-Марино. До первой генеральной репетиции Flo Rida на сцене заменял дублер. Популярные американские поп-звезды, такие как Джастин Тимберлейк или Мадонна, уже выступали на "Евровидении" в качестве гостей, но не участников.

Грузия, Латвия, Молдова и Эстония - среди участников полуфинала

Из бывших советских республик среди 17 стран, которые во втором полуфинале претендуют на 10 путевок в финал, - Грузия, Латвия, Молдова и Эстония. Букмекеры отводят им роль аутсайдеров. Наилучшие шансы на выход в финал среди этих участников - у Натальи Гордиенко из Молдовы. На конкурсе ее продюсирует известный российский певец и композитор Филипп Киркоров. Россиянам, благодаря выступлениям в различных музыкальных шоу на российском телевидении, знаком и представитель Эстонии Уку Сувисте.

10 других финалистов были отобраны по итогам первого полуфинала 18 мая. Среди них - Манижа из России и Эфенди из Азербайджана, группы The Roop из Литвы и Go_A из Украины. Автоматически в финал попадают представители страны-хозяйки конкурса, а также самых крупных доноров Европейского вещательного союза - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

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