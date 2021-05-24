Мэр Риги снял лукашенковский флаг и заменил на бело-красно-белый 

Мэр Риги снял лукашенковский флаг и заменил на бело-красно-белый43
- 24.05.2021, 15:47
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Цвета, которые символизируют свободную Беларусь.
Теперь среди флагов чемпионата по хоккею поднят флаг свободной Беларуси, сообщает телеграм-канал «Нехта».
«Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли! Угон международного пассажирского самолёта с целью подавления и ареста политических диссидентов уничтожил последние остатки легитимности белорусского диктатора.
Бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Беларуси. Свободу Беларуси!», – заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.