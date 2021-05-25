Отец Протасевича — о видео с «признаниями» сына: Это не его слова и не его интонация 55 25.05.2021, 11:49

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Роман Протасевич

Дмитрий Протасевич уверен, что его сына пытали.

Отец схваченного спецслужбами режима Лукашенко оппозиционера-блогера Романа Протасевича уверен, что сына заставили признать "вину" на видео, размещенном вчера в сети. Дмитрий Протасевич, семья которого после начала репрессий в 2020-м попросила убежища в Польше, считает, что Романа били, пишет Reuters.

Напомним, что вместе с Романом Протасевичем задержали его девушку, гражданку России Софью Сапегу.

"Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона лица напудрена", – сказал Протасевич-старший в интервью из Вроцлава, где сейчас проживает с женой.

По словам отца, Романа заставили произнести то, что он сказал на видео: "Это не его слова, не его интонация. Он очень замкнут (на видео). Видно, как нервничает".

"И это не его пачка сигарет на столе – он такие не курит. Так что, думаю, его заставили (произнести это). <...> И мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал ничего такого. Вероятно, он пошел на сделку со следствием", – сказал Дмитрий Протасевич.

23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу. КГБ РБ показало видео "признания" блогера.

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