Восемь учеников минской школы обратились за медпомощью с острой кишечной инфекцией 27.05.2021, 20:07

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Шестеро - госпитализированы.

Восемь учеников столичной школы №66, где были зафиксированы случаи отравления детей, обратились за медпомощью, шестеро из них госпитализированы, говорится в телеграм-канале Мингорисполкома в четверг.

"По оперативным данным за медицинской помощью обратилось уже восемь школьников. В детскую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции было госпитализировано шесть ребят, двое из них в настоящее время уже выписаны", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что еще два ученика обратились в поликлиники по месту жительства.

В телеграм-канале процитировали главного государственного санитарного врача Минска Светлану Ермак, которая сообщила, что специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минска своевременно проведено эпидемиологическое расследование с организацией лабораторного контроля качества готовых блюд и используемого сырья для их приготовления.

"Также выполнено лабораторное обследование персонала, определен необходимый перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении образования. В школе проведена заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации. По итогам эпидемиологического расследования и получения результатов лабораторных исследований будет сформулирован вывод о возможных причинах возникновения случаев острой кишечной инфекции", - подчеркнула Ермак.

Как сообщили в Минздраве в четверг, несколько учеников начальных классов школы №66 Минска получили кишечное отравление.

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